Kdo vyhraje volby v Rusku?

MAGAZÍN - Magazín autor: Jiří Just

Vladimiru Putinovi se v Kremlu líbí. Chce vládnout Rusku dalších šest let. Jak budou v neděli hlasovat Rusové?

Po osmnácti letech vlády Vladimira Putina může Rusko zvolit absolutně nového prezidenta. Může, ale se vší jistotou nezvolí. V neděli 18. března se v zemi uskuteční prezidentské volby. Jejich výsledek je dopředu známý.

Vladimir Putin nejenže nemá soupeře, Rusové navíc nemají zásadní důvod vypakovat ho z Kremlu. Ať se to může zdát neuvěřitelné.

Letošní prezidentské volby v Rusku se zdají být čistou formalitou. Tamní konzervativní společnost je zvyklá na výměnu hlavy státu v hokejovém stylu: když starý kapitán nemůže, ze střídačky přijede náhrada, která buď zůstane do konce zápasu, nebo se po skončení třetiny zase vrátí na lavičku. Putin vyměnil na ledu Jelcina. Medveděv chvilku hrál místo Putina, teď už zase z tepla pozoruje jeho kličky a bodyčeky. A bude pozorovat dál.

Neohrožený Putin

Z pohledu Rusů země žije v nejlepším období od vzniku Ruské federace v prosinci 1991. Bída, byť se týká 20 milionů lidí, není hlavním problémem společnosti. Rusové se mají, alespoň pocitově, dobře. Imponuje jim, že stát bohatne, je silnější a může znovu nahánět husí kůži Západu.

V soudobém Rusku neexistuje téma, které by mohlo Putina politicky ohrozit. Pro většinovou společnost nejsou politické represe klíčový problém, neboť se stále týkají pouze jednotlivců. Ani vražda váženého opozičního politika Borise Němcova přímo pod Kremlem Rusy nepobouřila.

Vadí jim spíš korupce. Ta však není přímo spojována s Vladimirem Putinem, ale s jednotlivými státními úředníky.

Válka v Sýrii, která si vyžádala bezmála stovku životů ruských vojáků, nebo konflikt na východě Ukrajiny, jenž nezná přesný počet obětí z ruské strany, Rusy netíží. Západní sankce uvalené na Moskvu za oslavovanou anexi Krymu a ohrožování míru v Evropě, vnímají jako tradiční nespravedlnost nebo výzvu ve střetu se Západem. Vladimiru Putinovi to Rusové nevyčítají.

Putinova procenta

Vladimir Putin bude o znovuzvolení usilovat s popularitou dosahující 69 procent. Tolik mu několik dní před hlasováním připisují průzkumy provládní sociologické agentury VCIOM. Začátkem března sociologové však upozornili, že v ruských velkoměstech, jako je Moskva nebo Petrohrad, Putinovy preference zaznamenaly propad až o 12 procent.

Hrůzně to pro současného prezidenta vypadá v dělníky obývaném městečku Ljubercy nedaleko Moskvy, které bylo vždy oporou režimu. Politicky i silou. Zde by měl Putin údajně dostat pouze 35 procent hlasů.

Má to ale jeden háček. Preference Putinových protivníků bleskově nerostou. Nejbližší soupeř pána Kremlu, kandidát systémových komunistů Pavel Grudinin, může ve velkých ruských městech obdržet maximálně 15 procent hlasů. V celém Rusku dohromady asi jen sedm procent.

Protikremelská opozice, jejímuž předáku Alexeji Navalnému bylo znemožněno zúčastnit se voleb, proto vyzývá své stoupence, aby hlasování bojkotovali a k urnám v neděli nepřišli. Navalnyj je přesvědčen, že se Putin - jako každý autoritářský lídr - obává pouze nízké volební účasti, která by diskreditovala jeho celonárodní podporu.

Putinovy knedlíčky

Jak vidí blížící se volby Rusové mimo hlavní město? Zpravodaj Tiscali.cz v Rusku se vydal do Nižního Novgorodu a Petrohradu, kde zjišťoval, jak místní obyvatelé budou hlasovat.

Mrazivý vítr se opírá do oranžových hradeb novgorodského kremlu. Pevnost ležící na kopci poskytuje nádherný výhled na zamrzlou Volhu. V dálce se lesknou zlaté kopule pravoslavných kostelů, s nimiž sousedí moderní stadion, speciálně postavený pro letošní mistrovství světa ve fotbale.

V místním kremlu, nedaleko vystavené vojenské techniky z dob druhé světové války a chrámu zasvěceném ochránci ruského vojska, archanděli Michaelu, se nachází zastupitelský úřad ruského prezidenta.

"Jméno na cedulce se nezmění. Putin určitě zůstane prezidentem, jsem o tom přesvědčen," říká rozhodně místní obyvatel Eduard.

Pán v letech přiznává, že v neděli půjde k volbám po dlouhých letech poprvé. Před šesti lety neviděl v hlasování smysl, teď ho prý našel. "Dříve mě štvala korupce, teď jsem ale hrdý na svou zemi. Putina podpořím, protože udělal z Ruska velmoc," vysvětluje.

Korupce a zlovůle úředníků ho přitom trápí pořád. "Přál bych si, aby město pocítilo ekonomický růst země. V létě se v Novgorodě budou hrát zápasy fotbalového mistrovství, přál bych si, aby cizinci město viděli upravené. Abychom se za něj nemuseli stydět," vzdychá postarší pán.

Přímo k novgorodské pevnosti vede oblíbená promenáda. Pokrovská ulice je hlavním korzem města s velkým množstvím různých kaváren a restaurací. V jedné z nich nabízí pelmeně s politickým podtextem. Můžete si dát tradiční ruské plněné knedlíčky od Donalda Trumpa s příchutí cheesburgeru, od běloruského prezidenta Lukašenka s bramborovou náplní nebo s hovězím jazykem od Putina.

"Výsledek voleb je předem jasný. Já ale Putina volit nebudu. Jde mi o názory a postoje, nechci jen hloupě dát Putinovi další funkční období," říká Vladislav, který do sebe hází knedlíčky se zakysanou smetanou.

"Dám svůj hlas Sergeji Baburinovi. Vím, že nemá žádné šance vyhrát, ale jsou mi sympatické jeho vlastenecké postoje. A také v říjnu 1993 bránil parlament před Jelcinovou armádou, jako já," popisuje svojí volební motivaci pětapadesátník.

Putinovo město

Někdejší ruská metropole, z niž od začátku osmnáctého století panovali ruští carové, vzdoruje březnovému mrazu. Díky teplotám kolem mínus deseti si místní obyvatelé i turisté našli novou zábavu. Procházejí se po zamrzlé řece, která drží Petrohrad v ledovém objetí.

Rodné město Putina, v němž zahájil politickou kariéru po návratu z tajné mise ve Východním Německu, žije volbami jen mimoděk. V centru nejsou vidět žádné plakáty vyzývající občany, aby šli volit. Pouze agitátoři rozdávají předvolební letáky kolemjdoucím.

"Nevím, jestli půjdu hlasovat. Vítěze známe už teď. Třeba moji známí zásadně volí populistu Vladimira Žirinovského. Vyhrát nemůže, ale je s ním legrace. Je to taky způsob nesouhlasu," míní Ivan.

Čtyřicátník s bradkou říká, že mu Putin v zásadě nevadí. Jeho zahraniční politiku, která vrátila Rusko na velmocenskou úroveň, schvaluje. A to navzdory tomu, že na Putinovy ambice sám doplatil.

"Mohu se považovat za oběť západních sankcí. Před pár lety jsem pracoval v zahraniční farmaceutické společnosti. Po připojení Krymu a vyostření vztahů se Západem se firma z Ruska stáhla a já jsem zůstal bez práce," vysvětluje rodilý Petrohraďan.

Lehkou volební bezvýchodnost pociťuje Alexej, který se prochází s malým synem po zamrzlé Něvě. Do Petrohradu přijel s rodinou na víkend z jihoruského Krasnodaru.

"Volit určitě půjdu. Putina, samozřejmě. Ale i bez našeho hlasu vyhraje. Nepřál bych si ani, aby vyhrál někdo jiný. Naše doba si žádá stabilitu a rozhodného vrchního velitele," tvrdí muž v kozácké čepici.

Podle jeho slov žádný Putinův protikandidát nemá šanci vyhrát a oni sami to ví. Je to jen hra. V budoucnu by si ale přál rozumnou alternativu. "Chtěl bych, aby Putin měl rozumného politického konkurenta, ale na obzoru nikoho nevidím," dodává Alexej.