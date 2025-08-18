Dnes je pondělí 18. srpna 2025., Svátek má Helena
Trump uvítal Zelenského v Oválné pracovně, hovořil o pokroku v jednáních
Americký prezident Donald Trump dnes uvítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Oválné pracovně.

Šéf Bílého domu při té příležitosti hovořil o pokroku v jednáních a řekl, že bude spolupracovat s Ukrajinou a Ruskem za účelem ukončení války. Konec konfliktu, který Rusko rozpoutalo svou invazí do sousední země v únoru 2022, si podle Trumpa nyní přeje i ruský prezident Vladimir Putin, s nímž jednal v pátek na Aljašce. Zelenskyj Trumpovi poděkoval za jeho snahy a zdůraznil, že válka musí skončit.

Trump uvedl, že Kyjev obdrží velkou bezpečnostní pomoc a že bude s Ukrajinou a dalšími zúčastněnými stranami pracovat na tom, aby byl mír trvalý. Z páteční schůzky s Putinem podle Trumpa může vzejít něco dobrého a v tuto chvíli lze hovořit o určitém pokroku. Nyní však podle amerického prezidenta nedojde k okamžitému příměří, ale lze jednat o dohodě. Se Zelenským chce šéf Bílého domu diskustovat také o bezpečnostních zárukách.

Zelenskyj v Oválné pracovně uvedl, že je připraven o ukončení války jednat v trojstranném formátu, tedy s Trumpem a Putinem. Řekl také, že je otevřený k uspořádání voleb.

