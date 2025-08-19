Jako proutek! Hvězda Ulice shodila 15 kilo: "Cítím se nejlíp, co jsem se kdy cítila"
Oblíbená herečka zapracovala na fit postavě a výsledek si nemůže vynachválit.
Sympatická herečka Patricie Pagáčová nepatří k těm, kdo často ukazují postavu či přidávají fotky v plavkách a podobně.
V poslední době ale učinila výjimku: Podařilo se jí totiž zhubnout dobrých 15 kilo a s výsledkem je spokojená tak, že se prostě musela pochlubit. A na tom samozřejmě není nic špatného, však se jedná o úctyhodný výkon.
Jenže internet je prostě internet a situace, kdy by se nenašel žádný hrdina, který si má okamžitě potřebu odplivnout nějakým ponižujícím či útočným komentářem, prakticky neexistuje. I Patricie si proto musela přečíst, jak se teď pořád přehnaně vystavuje a kdesi cosi.
Reakce byla rázná: „Jo, asi “se vystavuju„ víc, než když jsem měla o 15 kg víc. To je asi pochopitelný. Furt teda nepatřím mezi jedince, co by dávali svoje fotky v plavkách a pózách na IG od rána do večera (nic proti nim!) a nikdy ani nebudu (poslední dvě fotky v plavkách ooops). Ale taky, světe div se, se teď cítím ve svým těle nejlíp, co jsem se kdy cítila,“ napsala na Instagramu.
„Jasně, jsou dny, kdy je to horší, jindy zase lepší, jasně, chtěla bych mít plošší břicho a hubenější ruce a nevím, co všechno (to bych pro to ale musela něco udělat, že jo), ale cítím se prostě dobře a jsem za to fakt vděčná!“
„A mít se rád, to je extrémně důležitý, i když se v dnešní době lidi občas tváří, jako že to je narcismus. Není. Když nemáte rádi sami sebe (nejen po fyzický stránce pochopitelně), nemůže vás mít rád ani nikdo jiný. Vždycky začínejte u sebe. Není podstatný mít velikost XS/S nebo xy kg. Je důležitý být v pohodě sám se sebou,“ přidala radu do života, o které se upřímně nedá moc debatovat.
„Taky neříkám, že jsem nějaká manekýna s postavou bohyně, jo, prosím vás, ať z toho zas nejsou nějaký nedorozumění. Prostě jen pečujte o sebe, o svoje zdraví, i o to duševní, je totiž stejně důležitý jako to fyzický. Ono to permanentní posuzování životů ostatních není úplně fajn, je fakt lepší starat se sám o sebe,“ dodala.
