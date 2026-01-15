Trump se má dnes setkat se šéfkou venezuelské opozice Machadovou
15. 1. 2026 – 8:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump se má dnes ve Washingtonu setkat s přední představitelkou venezuelské opozice Maríou Corinou Machadovou, která loni za boj proti autoritářskému režimu ve své zemi dostala Nobelovu cenu za mír.
Trump udělení této ceny Machadové zpochybňuje a tvrdí, že ji měl dostat on.
Spojené státy 3. ledna unesly z Venezuely prezidenta Nicoláse Madura, jehož americká vláda viní z narkoterorismu. Venezuelská opozice ani americká vláda neuznaly Madurův mandát vzešlý z předloňských voleb, jejichž výsledky podle nich režim zfalšoval. Washington ale nyní podpořil ve vedení Venezuely dosavadní viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, přední představitelku Madurova režimu. O Machadové Trump řekl, že je sice milá, ale nemá v zemi dostatečnou podporu pro zachování stability.
Minulý týden Machadová prohlásila, že chce Trumpovi osobně poděkovat za akci proti Madurovi. Prohlásila také, že Venezuelané, jimž podle ní její Nobelova cena ve skutečnosti náleží, ji chtějí dát Trumpovi a sdílet ji s ním. Norský Nobelův institut ale upozornil, že cenu nelze převést na jinou osobu nebo ji sdílet s někým, komu nebyla udělena.
Machadová z vlasti tajně uprchla loni začátkem prosince, aby v Oslu Nobelovu cenu převzala. Od té doby místo jejího pobytu nebylo známé, objevila se až tento týden v pondělí ve Vatikánu, kde ji přijal papež Lev XIV.
Machadová je šéfkou největší opoziční aliance ve Venezuele nazvané Jednotná demokratická platforma (PUD), za niž se chtěla v roce 2024 ucházet o prezidentský úřad. Režim jí to ale nedovolil a místo ní kandidoval Edmundo González, který podle kopií výsledků z asi 80 procent volebních místností získaných opozicí volby vyhrál. Ústřední volební komise ale opět označila za vítěze voleb Madura, aniž by na rozdíl od opozice zveřejnila kompletní volební výsledky. González pak před represemi utekl do Španělska.
Do Washingtonu by měl dnes podle zdrojů deníku The New York Times dorazit také vyslanec venezuelské vlády, diplomat Félix Plasencia, a to kvůli přípravě znovuotevření venezuelské ambasády v USA.