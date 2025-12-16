Trump podepsal příkaz, podle kterého je droga fentanyl zbraň hromadného ničení
16. 12. 2025 – 9:53 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump dnes podepsal exekutivní příkaz klasifikující syntetickou drogu fentanyl jako zbraň hromadného ničení.
Podle agentury Reuters to Trump oznámil v Bílém domě, kde vybraným příslušníkům ozbrojených složek předával nové vojenské vyznamenání Za obranu hranice s Mexikem (Mexican Border Defense Medal).
"Žádná bomba nedělá to, co dělá tohle. Každý rok zemře 200 až 300 tisíc lidí, těch, o kterých víme," uvedl Trump při podpisu příkazu. Americký prezident v minulosti z fentanylové krize v USA obvinil Čínu, Mexiko i Kanadu.
Podle agentury AFP americký prezident tímto krokem dále zintenzivňuje kampaň proti drogovým kartelům v Latinské Americe. Trump také uvedl, že Spojené státy začnou proti pašerákům drog zasahovat i na pevnině. USA od září letošního roku provedly přes 20 vzdušných úderů na plavidla v Karibském moři a v Tichém oceánu, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Při útocích zahynulo více než 80 lidí.
Fentanyl je syntetický opioid, který je výrazně silnější než heroin, přičemž jeho výroba je snazší a levnější. Ve Spojených státech droga v počtu případů předávkování předčila heroin a opioidy na předpis.