16. 12. 2025 – 9:06 | Magazín | BS

Hokejista Červenka po rozvodu rozprodává majetek: Zhodnotil desítky milionů
zdroj: Profimedia.cz
Slavný hokejový kapitán se zbavuje nemovitostí, zhodnotil desítky milionů.

Zlatý hokejový kapitán Roman Červenka nedávno rozvířil stránky společenských deníků rozvodem se svou krásnou ženou, Českou Miss Veronikou Červenka Machovou. Měla za ním údajně stát nevěra, ale oficiálně nikdo nic nepotvrdil.

Otřesy v životě, zdá se, nekončí. Červenka totiž začal z ničeho nic rozprodávat své nemovitosti. Ty podle všeho nespadaly do společného jmění manželů, je tedy možné, že se prodej rozvodu vůbec netýká a Červenka má v plánu něco úplně jiného.

Sám hokejista se ke svým aktivitám vyjadřovat nechtěl. Exmanželka přidala komentář: „Jeho nemovitosti se mě netýkají a týkat nikdy nebudou. Co si Roman nabyl, si nabyl a jsou to jeho záležitosti,“ uvedla pro Blesk

Zmíněný magazín vypátral, že Červenka prodal už tři nemovitosti: Parcelu v Hájku u Uhříněvsi, jejíž cena za roky vlastnictví vystoupala o 9 milionů korun, rozestavěný dům v Babicích, na kterém získal dva miliony korun oproti ceně, za kterou ho kupoval, a dům v Nespekách, jehož cena se za poslední tři roky de facto zdvojnásobila.

Zda hokejista prostě jen sbírá zisk z investic, nebo má nějaké dalekosáhlejší plány, zatím není jasné. Naopak je jisté, že s výběrem nemovitostí měl velmi šťastnou ruku: Všechny jeho nákupy skončily vysoko v plusu.

