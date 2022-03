Aktualizováno: Třináctý den války. Už dva miliony lidí utekly z Ukrajiny. Rusko vyhrožuje vypnutím plynu

(AKTUALIZOVÁNO, 14:15) Na Ukrajině, která už téměř dva týdny čelí ruské invazi, se dnes podařilo otevřít první humanitární koridor dohodnutý s Moskvou. Týká se ale jen jednoho města, východoukrajinského Sumy, ač ruská strana oznámila, že umožní evakuaci civilistů z pěti měst, z některých měl ovšem koridor směřovat do Ruska či Běloruska. Před ruskou invazí na Ukrajině už podle OSN uprchly na Západ dva miliony lidí, víc než polovina do Polska.

O příměří a humanitárních koridorech jednaly v pondělí při třetím kole rozhovorů delegace Ruska a Ukrajiny v běloruském pohraničí. Moskva poté oznámila otevření humanitárních evakuačních koridorů z Kyjeva, Charkova, Mariupolu, Černihivu a Sumy. Ukrajinská agentura Unian dnes dopoledne ale informovala, že evakuace začala jen ve městě Sumy, odkud první vozidla vyjela kolem 09:00 SEČ a zamířila do středoukrajinské Poltavy. Klid zbraní má platit do 20:00 SEČ.

This week, Ukraine's 2 million refugees joined the many millions of people displaced by violence and instability worldwide. These are the largest populations of people currently forced from home. https://t.co/6V0zPMGnbq