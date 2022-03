Aktualizováno: Putin chce začlenit Ukrajinu pod Rusko, tvrdí Jourová

Cílem ruského prezidenta Vladimira Putina je podle místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové začlenit Ukrajinu pod Rusko. Bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel řekl, že by Rusko kvůli odporu ukrajinského obyvatelstva muselo Ukrajinu masivně okupovat, aby si Putin udržel alespoň částečnou kontrolu nad touto zemí. Uvedli to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

„Putin si plní dlouhodobý cíl Ukrajinu obsadit a naplnit si sen, že Ukrajina patří pod Rusko a že ukrajinský národ nemá nárok na samostatnou existenci,“ uvedla Jourová. Šance na diplomatické řešení není příliš velká, ale Evropská komise se podle eurokomisařky poohlíží po neutrálním vyjednavači, který by do toho mohl vstoupit. Připustila, že Čína by mohla být jedním ze zprostředkovatelů jednání.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se s Pavlem shodl na tom, že ruskému prezidentovi nevychází plán instalovat v řádu dní v Kyjevě loutkovou válku. I kdyby se Putinovi podařilo ovládnout Kyjev, Ukrajinu jako národ nezlomí, uvedl Pavel. Aby Putin mohl Ukrajinu kontrolovat, musel by na jejím území ponechat obrovské vojenské síly a byla by to nestabilní okupace, dodal Pavel.

Západ by se podle generála Pavla měl přestat Ruska bát a poskytnout Ukrajině výcvikovou, logistickou pomoc přímo na jejím území a pokusit se vybudovat koridory pro dodávky zbraní a humanitární pomoc. Vyhlásit bezletovou zónu nad Ukrajinou nemá smysl, pokud její dodržování nelze vynutit, míní Pavel.

Rusko zastrašuje

K Putinovu prohlášení, že by tím NATO vstoupilo do války s Ruskem, Pavel poznamenal, že ruský prezident za válečný akt označil už protiruské sankce. „Rusko zastrašuje. Rusko není v pozici, aby si mohlo dovolit zahájit druhou velkou válku a ustát ji,“ uvedl Pavel. Podle něj měla EU přikročit hned na začátku k nejtvrdším ekonomickým sankcím včetně zastavení odběru plynu. Mírnější sankce si Putin vykládal jako slabost, dodal Pavel. Podle Jourové se zpřísnění sankcí ještě chystá, podle Lipavského chystá vláda opatření i nad rámec unijních sankcí včetně zabavování majetku ruským oligarchům, kteří mají v Česku nemovitosti

Bývalý velvyslanec v Rusku Petr Kolář v pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News doporučil pomoci Ukrajině podobně jako za druhé světové války. „Tak se domluvme. Českoslovenští a polští piloti spolu s Brity zachránili Británii před Hitlerem. Zkusme se domluvit, naši piloti, ať prostě pomáhají Ukrajincům hlídat jim vzdušný prostor,“ řekl. Podobnou možnost zmínil v sobotu ve stejném pořadu i diplomatův syn a místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Kolář (TOP 09). Podle něj by Ukrajina mohla koupit bojové letouny za symbolickou cenu, dát zrychleně své občanství zahraničním pilotům, kteří by pak mohli působit ze západoukrajinských letišť.