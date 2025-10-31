Triky protřelých důchodců, kteří nakupují jako profíci a ušetří tisíce měsíčně
31. 10. 2025 – 13:24 | Magazín | Anna Pecena
Překvapivě jednoduché kroky vám mohou ušetřit stovky či tisíce korun ročně – stačí znát fígle, které senioři běžně využívají. Víte, že stačí mít správnou kartu či členství, nebo že se vyplatí zrovna nakupovat na konkrétní den? Ukážeme vám reálné příklady z praxe a praktické rady, jak při běžných nákupech neutratit víc, než musíte.
1. využívejte klubové a věrnostní karty
Jedním z prvních triků je vzít si zdarma klubovou kartu v řetězci potravin či drogerie. Například řetězec Billa nabízí seniorům nad 65 let s klubovou kartou ve vybraných dnech slevu 10 % na celý nákup. Taková běžná zdánlivě malá sleva se „sčítá“ – když ji využijete každý měsíc, úspora ročně dá pěkné číslo. Zároveň doporučení: při nákupu sledujte, zda se sleva slučuje s jinými akcemi, nebo zda je nutné doobchodovat, aby se akce „rozsvítila“.
2. zaměřte se na věkové slevy a seniorskou kartu
Mnoho seniorů netuší, že mají specifické možnosti úspor. Projekt Senior Pas nabízí držitelům slevy v kamenných prodejnách i online – např. 10 % sleva u partnera na nákup brýlí či dioptrických obrub. I když tato sleva není gigantická, když ji zkombinujete s dalšími slevami, výsledek je znatelný. Klíč je: při nákupu mít kartu u sebe a vždy se dotázat, zda obchod slevu poskytuje.
3. porovnávejte ceny – seznamte se s nástrahami akčních letáků
Fakta z praxe říkají, že „akční“ cena není vždy výhodnější než běžná. Senior, který porovnává ceny, dokáže ušetřit opravdu výrazně. Například články upozorňují na to, že senioři mají nárok na slevu i tam, kde je reklama mlčí – stačí si kartu vyřídit a zeptat se. Doporučení: před nákupem udělejte malý průzkum – aplikace srovnání cen, letáky online – a vyhněte se tzv. „zvýhodněným“ modelům, které jsou dražší než běžné balení.
4. nejlepší dny pro nákup a plánování
Senioři, kteří „vědí kdy“, mají navrch. Například prodejnám vyhovuje mít návštěvnost v určité dny – a ty mohou nabízet extra slevy seniorům. Pokud víte, že v obchodě bývá senior den, využijte ho. Zároveň vyhněte se impulzivním nákupům v poslední minutě – tam slevy nebývají a výběr bývá horší.
Je to jednoduché: kombinace klubové karty, věkové výhody, porovnání cen a vhodného času nákupu = ušetříte bez nutnosti „žít skromně“.
Závěrem: Shopování jako profík pro seniory není o složitých grafech nebo investicích – je to o informovaném přístupu. Vemte si svou kartu, prozkoumejte nabídky, zeptejte se v obchodě – a sleva vám nebude unikávat.