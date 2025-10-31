Osmany Laffita na kolenou! Na přehlídce k šedesátinám děkoval mamince z Kuby za všechno, co ho naučila
31. 10. 2025 – 12:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Ve světlech ramp, v atmosféře očekávání a elegance, oslavil Osmany Laffita své šedesátiny velkolepou módní galashow. Na přehlídkovém mole se střídaly ikonické kolekce jeho tvorby a v nich ještě více zářily známé české tváře od celebrit až po mladé modelingové hvězdy.
Tento návrhář své předky rozhodně nezapře a to nejen ve své tvorbě, ale i v úctě, s jakou dokáže vyjádřit vděk. Na své módní show k šedesátinám dojal publikum, když s emočním taktem poděkoval ženě, která stála u jeho začátků. „Děkuji člověku, který mě k tomuto povolání přivedl, a tím je moje maminka,“ pronesl něžně a přinesl jí na pódium obrovský puget květin. Osmany Laffita se před ní dokonce poklonil až k zemi – symbolicky tak vyjádřil, že právě ona, paní Candita, mu otevřela cestu k módě a šití. Na přehlídku přiletěla až z Kuby, aby mohla být svědkem chvíle, kdy její syn oslavil nejen své jubileum, ale i životní dílo.
Czech Fashion Week 2025 rozsvítil PVA EXPO Praha, kde se rozehrála módní symfonie k oslavě šedesátin
Ve světlech ramp a v atmosféře očekávání a elegance oslavil Osmany Laffita své šedesátiny velkolepou módou plně nabitou emocí a vizuální jedinečností. Jeho módní show, která se uskutečnila v rámci Czech Fashion Week 2025 dne 24. října 2025 na výstavišti PVA EXPO Praha, spojila premiérovou kolekci s retrospektivou jeho tvorby — a v ní ještě více zářily známé české tváře, vtiskující do přehlídky osobitý šmrnc.
Na přehlídkovém mole zazářila Miss World i další české hvězdy
Na mole se střídaly nejen luxusní modely, ale i silné emoce. Každý detail přehlídky byl promyšlený – od světelné scény po hudební doprovod, který podtrhl ženskou eleganci a temperament typický pro Laffitovu tvorbu. Publikum si vychutnalo show plnou saténu, třpytu a ručně šitých detailů, které v sobě spojovaly kubánské kořeny návrháře s evropskou precizností.
Na přehlídkovém mole se objevila Miss World 2023 Krystyna Pyszková, modelky Kateřina Průšová a Iveta Lutovská, ale i Salma Hájek Belohorcová, dcera Zuzany Belohorcové, a Lejla Abassová, která sklidila velký potlesk.
V hledišti nechyběly ani známé osobnosti módní a kulturní scény, které přišly návrháři osobně pogratulovat k životnímu jubileu – například Eva Decastelo.
Zlatým hřebem večera se stal dojemný moment, kdy Osmany Laffita na pódiu poděkoval své mamince Canditě, která za ním přiletěla až z Kuby.
Poklekl před ní, daroval jí obrovský puget květin a se slzami v očích pronesl, že právě ona ho naučila šít a věřit, že sen o módě může být skutečností.
Osmany Laffita vydražil své šaty a poprvé zpeněžil vstupenky, aby podpořil boj s rakovinou
Sám návrhář má ale srdce na pravém místě. Ve spolupráci se svými obdivovateli a partnery propojil svou narozeninovou show s charitativním rozměrem. Podle oficiálních materiálů Czech Fashion Week byl večer doplněn o dobročinnou aukci unikátních módních předmětů, jejíž výtěžek putoval na podporu charitativních projektů. Zároveň šlo o výjimečnou akci otevřenou široké veřejnosti, kdy se poprvé prodávaly vstupenky na přehlídku návrháře, který módu chápe nejen jako umění, ale i jako způsob, jak pomáhat tam, kde je to opravdu potřeba.
Pan návrhář Osmani Laffita – srdce, které tvoří z vášně, krásy a odvahy být jiný
Osmany Laffita patří mezi návrháře, kteří dokážou módu povýšit na vyprávění. Jeho tvorba je charakteristická odvahou kombinovat kultury, materiály i nálady, přičemž nikdy neztrácí ženskost a nositelnost. Inspiraci čerpá z vlastních kořenů, životních příběhů i emocí, které promítá do střihů, linií a barev.
V jeho aktuální kolekci se zřetelně odráží vyzrálost a návrat k čistotě tvaru. Bílé modely s architektonickými liniemi dokazují, že Laffita umí spojit minimalismus s dramatem – hladké materiály, precizní švy a plasticky tvarované siluety působí jako pocta ženské síle. Každý detail má význam: vysoké límce, pláště i průstřihy naznačují sebevědomí, ale zároveň křehkost.
Do kontrastu s nimi přichází model v tónech burgundské a smetanové, připomínající latinskou vášeň a eleganci starého Hollywoodu. Právě tady se ukazuje jeho smysl pro emocionální vyváženost – spojení vášně a klidu, rozumu a citu.
Z těchto kreací je cítit, že Osmany Laffita už netvoří jen proto, aby oslňoval. Tvoří, aby vyprávěl – o ženách, o sobě, o kráse, která má význam. Jeho móda dnes stojí na řemesle, emocích a respektu k tělu, nikoliv na extravaganci. A právě v tom spočívá její nadčasovost, síla i elegance, která zůstává.
Redakce u toho:
Atmosféra celé show se nesla v duchu velkoleposti a vděku. Pocta, kterou návrhář věnoval své mamince, vehnala slzy do očí nejen jemu, ale i publiku. Ano, byl tu luxus, třpyt i precizní krejčovina, ale především lidskost a srdce, které Laffita do své tvorby vkládá. Každý moment působil opravdově – od emotivního poděkování až po závěrečný potlesk, který zněl jako potvrzení, že tahle noc nebyla jen o módě, ale i o životě, lásce a úctě k rodině.