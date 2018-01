Třetina prezidentských kandidátů v kampani chybovala. Za Zemana ji platí jiní

17:50

Největší část dotací pro neziskové organizace v Česku putovala do podpory sportu. Loni to byla víc než třetina z rozdělované sumy 17,89 miliardy korun. Zhruba 30 procent částky se využilo na sociální věci a zaměstnanost. Vyplývá to z rozboru, s nímž by se měla ve středu seznámit vláda.