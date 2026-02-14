Ostrý zlom počasí! Meteorologové bijí na poplach: Žene se zimní pohroma
14. 2. 2026 – 5:00 | Magazín | BS
Obleva je u konce, odborníci z ČHMÚ vydali výstrahu kvůli očekávané nové sněhové pokrývce a možnosti sněhových jazyků.
Odborníci z ČHMÚ přinášejí dobré i špatné zprávy. A při rozhodování, která je která, závisí především na úhlu pohledu. Radost mohou mít především ti, kdo se chystají vyrazit na hory na lyže:
„Změna dorazí v průběhu soboty, kdy se konečně začne ochlazovat a v sobotu k večeru se bude konečně přidávat i sněžení. Sněžit bude v noci na neděli a hlavně na severovýchodě území ještě zpočátku i v neděli a především v Pošumaví a na horách na Moravě může konečně napadnou i zajímavější množství sněhu (5 až 15 cm),“ hlásí meteorologové na sociální síti.
Podobně zajímavé množství sněhu ale hrozí i jinde a řidiči z něj pochopitelně budou mít o poznání menší radost než běžkaři a sjezdaři: „Během sobotního dne (14.2.) se na většině území ČR bude vyskytovat sněžení, zpočátku se bude jednat o srážky dešťové nebo smíšené.“
ČHMÚ kvůli očekávaným úhrnům sněhových srážek dokonce vydal výstrahu. Platí od dnešního večera až do nedělního odpoledne.
„Zejména v okolí Českomoravské vrchoviny, střední a severní Moravy a ve Slezsku od sobotních večerních hodin do neděle (15.2.) rána napadne od 7 do 15 cm sněhu, ojediněle i více. V neděli(15.2.) ráno a dopoledne bude sněžení výrazně slábnout. Sněžení bude způsobovat zejména komplikace v dopravě, a to i mimo území platnosti výstrahy,“ upozorňují odborníci.
„Vzhledem k mírnému severnímu větru se budou během noci na neděli až do neděle odpoledne, kdy vítr zeslábne, tvořit sněhové jazyky, a to zejména v okolí Českomoravské vrchoviny, střední a severní Moravy a ve Slezsku. Ojediněle se sněhové jazyky budou tvořit i na ostatním území,“ dodávají.