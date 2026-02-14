Dnes je sobota 14. února 2026., Svátek má Valentýn
Počasí dnes 6°C Občasný déšť

Ostrý zlom počasí! Meteorologové bijí na poplach: Žene se zimní pohroma

14. 2. 2026 – 5:00 | Magazín | BS

Ostrý zlom počasí! Meteorologové bijí na poplach: Žene se zimní pohroma
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Obleva je u konce, odborníci z ČHMÚ vydali výstrahu kvůli očekávané nové sněhové pokrývce a možnosti sněhových jazyků.

Odborníci z ČHMÚ přinášejí dobré i špatné zprávy. A při rozhodování, která je která, závisí především na úhlu pohledu. Radost mohou mít především ti, kdo se chystají vyrazit na hory na lyže: 

„Změna dorazí v průběhu soboty, kdy se konečně začne ochlazovat a v sobotu k večeru se bude konečně přidávat i sněžení. Sněžit bude v noci na neděli a hlavně na severovýchodě území ještě zpočátku i v neděli a především v Pošumaví a na horách na Moravě může konečně napadnou i zajímavější množství sněhu (5 až 15 cm),“ hlásí meteorologové na sociální síti.

Podobně zajímavé množství sněhu ale hrozí i jinde a řidiči z něj pochopitelně budou mít o poznání menší radost než běžkaři a sjezdaři: „Během sobotního dne (14.2.) se na většině území ČR bude vyskytovat sněžení, zpočátku se bude jednat o srážky dešťové nebo smíšené.“ 

ČHMÚ kvůli očekávaným úhrnům sněhových srážek dokonce vydal výstrahu. Platí od dnešního večera až do nedělního odpoledne.

„Zejména v okolí Českomoravské vrchoviny, střední a severní Moravy a ve Slezsku od sobotních večerních hodin do neděle (15.2.) rána napadne od 7 do 15 cm sněhu, ojediněle i více. V neděli(15.2.) ráno a dopoledne bude sněžení výrazně slábnout. Sněžení bude způsobovat zejména komplikace v dopravě, a to i mimo území platnosti výstrahy,“ upozorňují odborníci.

„Vzhledem k mírnému severnímu větru se budou během noci na neděli až do neděle odpoledne, kdy vítr zeslábne, tvořit sněhové jazyky, a to zejména v okolí Českomoravské vrchoviny, střední a severní Moravy a ve Slezsku. Ojediněle se sněhové jazyky budou tvořit i na ostatním území,“ dodávají.

chmu vystraha 130226 zdroj: ČHMÚ

Tagy:
počasí sníh weather
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Trenér hokejistů Rulík: Musíme brát vítězství, bylo důležité zůstat v klidu

Následující článek

Penny má nově klíčovou potravinu ani ne za dvacku

Nejnovější články