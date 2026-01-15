Továrna vyrábějící hračky Labubu vykořisťuje zaměstnance, tvrdí nevládní organizace
V čínské továrně, která vyrábí populární hračku Labubu, docházelo k vykořisťování pracovníků.
Tvrdí to americká nevládní organizace China Labor Watch (CLW). Dodavatel společnosti Pop Mart podle CLW nutil zaměstnance k nadměrným přesčasům a podepisování prázdných nebo neúplných smluv, neposkytoval jim ani placenou dovolenou.
CLW ve své zprávě uvádí, že provedla hloubkovou kontrolu výrobce Labubu, společnosti Shunjia Toys, v jižní čínské provincii Kuang-tung. Výzkumníci provedli 51 osobních rozhovorů se zaměstnanci továrny, v nichž probrali témata náboru, smluv a pracovních podmínek.
Továrna je podle CLW hlavním výrobním závodem hraček prodejce Pop Mart, který stojí za panenkami Labubu. Továrna zaměstnává více než 4500 pracovníků.
Pekingský prodejce hraček serveru BBC sdělil, že zjištění CLW oceňuje a že bude důrazně požadovat, aby společnosti vyrábějící jeho hračky své postupy změnily, pokud se obvinění ukážou jako pravdivá. Pop Mart dodal, že provádí pravidelné audity dodavatelů, včetně každoročních nezávislých přezkumů prováděných mezinárodně uznávanými inspektory.
Dětskou práci výzkumníci neodhalili, ale závod zaměstnával 16leté pracovníky, kteří byli vystaveni stejným pracovním podmínkám jako dospělí, bez zvláštní péče, kterou vyžaduje čínské právo, uvedla CLW. Zpráva také upozornila, že zaměstnancům často nebylo poskytnuto bezpečnostní školení ani adekvátní ochrana.
CLW vyzvala Pop Mart k okamžitému řešení problémů v dodavatelském řetězci. Firma by podle CLW měla dotčené pracovníky odškodnit a zajistit, aby její výrobní linka byla v souladu s čínským pracovním právem a mezinárodně uznávanými pracovními normami.
Pop Mart v prosinci uvedl, že tržby v Americe mu vzrostly ve třetím čtvrtletí meziročně o 1270 procent, zatímco globálně se tržby zvýšily o 250 procent. Pololetní tržby loni dosáhly téměř 14 miliard jüanů (41,8 miliardy Kč), což je třikrát více než ve stejném období předchozího roku.
Do trendu Labubu se zapojily i slavné osobnosti jako herec Jiří Lábus, zpěvačky Rihanna a Dua Lipaová, k-popová skupina Blackpink či bývalý fotbalista David Beckham. Popularitu podpořil i takzvaný blind box (balení naslepo), kdy si kupující pořizují krabičku s hračkou, aniž by věděli, která konkrétní figurka je uvnitř.
Formát podporuje opakované nákupy ze strany sběratelů. Na aukci v Pekingu zaplatil jeden z nich loni v červnu 1,2 milionu jüanů (3,59 milionu Kč) včetně poplatků za limitovanou edici Labubu v lidské velikosti.