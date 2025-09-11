Top 10 účesů, které ovládnou podzim 2025: Od éterického pixie po zářivou halo ofinu, které musíte vyzkoušet
11. 9. 2025 – 18:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Podzim vybízí ke změnám a účes je tím nejrychlejším způsobem, jak dodat vzhledu novou energii. Místo dramatických experimentů letos vyniknou precizní střihy a bohatá textura, které podtrhnou přirozený charakter vlasů. Inspirujte se aktuálními kolekcemi kadeřnických mistrů z Paříže, Londýna i Tokia, kde se klade důraz na čisté linie, lesk a hru světla. Ať už zvolíte hladký bob, měkce vrstvený střih s objemem nebo jemné ofiny, klíčem je vyjádřit vlastní osobnost.
Podzim má zvláštní kouzlo – světlo se zjemňuje, barvy zlátnou a s nimi přichází přirozená touha po změně. Právě teď je nejvhodnější chvíle dopřát si nový střih, barvu nebo kompletní proměnu, která vás naladí na další měsíce. Kadeřnické kolekce pro letošní sezonu pracují s čistými liniemi, vrstvením a hrou textur, aby vynikla individualita i přirozený pohyb vlasů. Ať už toužíte po sofistikovaném bobu, jemném „shag“ střihu nebo zářivých měděných tónech inspirovaných spadaným listím, podzimní proměna je skvělým způsobem, jak osvěžit vzhled i vnitřní energii. Stačí jen vybrat směr, který souzní s vaší osobností, a odvážně vykročit k novému já.
Rodeo bob: městský střih s divokou duší
Tenhle trend si bere to nejlepší z klasického bobu a posouvá ho do výrazně osobitější roviny. Krátce zastřižený zátylek odlehčuje celou siluetu, zatímco prodloužené přední prameny jemně rámují obličej a zdůrazňují lícní kosti. Nápaditá kombinace elegance a lehce rebelské energie.
Rodeo bob navíc skvěle funguje s ofinou do závěsu nebo s nepravidelným pěšinkováním – kadeře tak působí uvolněně, jako by je načechral vítr na otevřeném ranči. Díky všestrannosti si s ním poradí i různé typy vlasů: od jemných, které získají objem, po husté, kde naopak zvýrazní přirozený pohyb. Pokud hledáte účes, který přitáhne pozornost a přitom zůstane nositelný každý den, rodeo bob je trefa na první dobrou.
Víly Pixie: malý střih s velkým efektem
Krátký střih pixie se letos vrací v éterické, ale zároveň odvážné podobě. Inspiraci čerpá z pohádkové lehkosti lesních víl, přesto působí moderně a sebevědomě. Klíčovým prvkem je bohatá textura a lehce nadýchaný objem na temeni, který opticky prodlouží krk a otevře rysy obličeje.
Tento účes sluší ženám, které chtějí dát vyniknout očním konturám, lícním kostem i výrazným rtěnkám – skvěle se snoubí s kontrastními barvami, například chladnou platinovou blond či hlubokou měděnou. Díky minimální délce je navíc nenáročný na úpravu, přesto působí promyšleně a sofistikovaně. Pokud toužíte po proměně, která doslova vyzařuje odvahu a styl, pixie v pohádkovém pojetí je sázkou na jistotu.
Halo ofina: světelný kruh pro váš obličej
Tento trend přináší dlouhou, lehce vrstvenou ofinu, která obepíná čelo a spánky tak jemně, že připomíná záři svatozáře. Měkké prameny se volně vlní, vytvářejí světelný rám a opticky zjemňují rysy, aniž by působily těžce. Přirozená romantika a lehká aura tajemství, která zvýrazní oči i lícní kosti.
Halo ofina je nenáročná na styling. Stačí kapka texturizačního spreje a rychlé profouknutí fénem s difuzérem, aby se prameny hezky rozprostřely a držely tvar. Skvěle doplní dlouhé i středně dlouhé vlasy a hodí se jak k přirozeným odstínům, tak k odvážným barevným experimentům. Pro ty, kdo hledají jemnou, ale působivou změnu, je halo ofina elegantní cestou, jak osvěžit vzhled a dodat mu éterický šmrnc.
Střih Kuřátka: hravá mini verze klasického pážata
Tenhle účes přetváří ikonické pážátko do ještě kratší a výraznější podoby. Vlasy jsou střižené lehce roztřepené, s přirozeně rozcuchanými konečky a objemem u kořínků, takže působí, jako byste právě vstala – jen mnohem stylověji. Efekt „messy chic“ dodává tváři mladistvou svěžest a ležérní šmrnc.
Střih Kuřátka je ideální pro ženy, které chtějí nenáročnou, ale charismatickou proměnu. Nevyžaduje složité úpravy: stačí prsty vpracovat trochu vosku nebo lehké pěny a vlasy se samy srovnají do žádoucího tvaru. Skvěle sedí jemným i hustším vlasům a podtrhuje osobní styl od minimalistické elegance po hravou městskou módu.
Kudrnatý motýl: střih, který nechá vaše kadeře létat
Pro všechny, kdo milují přirozený pohyb vlasů, je kudrnatý motýl trefou do černého. Tento střih pracuje s promyšleným vrstvením – horní partie zlehka odlehčí objem, zatímco spodní prameny se rozvinou do tvaru připomínajícího motýlí křídla. Vzdušná silueta, která zvýrazní každou kadeř a podpoří jejich přirozenou pružnost.
Motýlí střih je ideální pro vlnité i kudrnaté vlasy, protože jim dodá tvar bez zbytečného zatížení. Styling zvládnete za pár minut: stačí hydratační krém na kudrliny nebo lehký gel a sušení difuzérem. Díky tomu vlasy zůstávají uhlazené, ale stále živé, s efektem, který vydrží od rána do večera. Pokud toužíte po účesu, který spojuje přirozenost, objem a jemnou romantiku, kudrnatý motýl je jasná volba pro podzimní proměnu.
Dlouhá tekutá ofina: jemný závoj s dávkou dramatu
Tento účesový detail působí jako hedvábný závoj, který se volně rozlévá po tváři a mění každý pohyb hlavy v malou scénu. Prodloužené, lehce roztrhané prameny vytvářejí dojem tekutosti – proto se mu říká tekutá ofina. Dokáže opticky zjemnit rysy, zakrýt vyšší čelo a zároveň dodat pohledu tajemný nádech.
Dlouhá tzvn. tekoucí ofina je překvapivě univerzální. Skvěle doplní dlouhé vlasy, ale i moderní mikádo, protože splývá s celým střihem a přirozeně se přizpůsobí pohybu vlasů. Styling přitom zůstává jednoduchý: postačí lehký olej nebo lesk, který zvýrazní jemné prameny a podpoří jejich plynulý tvar. Dramatický, ale přitom nenucený look, který povýší každodenní účes na stylovou podzimní proměnu.
Střih Dolce Vita: nadčasová elegance s filmovým šarmem
Tento účes je poctou legendám stříbrného plátna, které v 60. letech vtiskly Itálii nezaměnitelný styl. Jemně dovnitř stočené konečky vytvářejí perfektní, lehce oblý tvar a dodávají vlasům aristokratickou uhlazenost. Přitom zůstává střih vzdušný a ženský, takže působí svěže i v dnešním městském rytmu.
Střih Dolce Vita je ideální pro milovnice klasiky v moderním pojetí – sluší jak hustým, tak jemným vlasům a krásně vynikne v teplých karamelových či chladně platinových odstínech. Stačí lehký lesk či pár střiků laku, a celý look získá ikonický glamour připomínající Felliniho hrdinky. Účes, který propojuje retro noblesu s aktuálními trendy, a promění každé ráno v malou scénu z filmové Itálie.
S-bob, lámač srdcí: minimalistický střih s maximálním efektem
Krátký účes typu short bob – zkráceně S-bob – je moderní variací na klasické mikádo, která kombinuje čistý geometrický tvar s nenápadnou smyslností. Vlasy jsou precizně střižené do rovné linie a konečky se lehce stáčejí dovnitř, čímž vytvářejí jemný rám pro obličej a podtrhují lícní kosti.
Síla S-bobu spočívá v jeho univerzálnosti. Skvěle ladí s formálním outfitem do práce, ale stejně dobře obstojí i v ležérním víkendovém looku. Styling je jednoduchý: trochu vyhlazujícího séra a rychlé protažení fénem stačí k tomu, aby účes zůstal celý den dokonale upravený. Tento střih ocení ženy, které hledají eleganci bez zbytečných kompromisů – a přitom chtějí působit svěže a sebevědomě v každé situaci.
Tichý luxus vrstev: nenápadná dokonalost v nejdelší délce
Tento střih je oslavou čisté elegance a přirozeného pohybu vlasů. Dlouhé, pečlivě sestříhané vrstvy se lehce překrývají a vytvářejí efekt „tekoucí“ hmoty, která se leskne při každém kroku. Zdravý lesk a precizně zastřižené konečky dodávají účesu dojem salonní péče, aniž by vyžadoval složité úpravy.
Tichý luxus vrstev je ideální volbou pro ty, kdo chtějí zvýraznit kvalitu svých vlasů, nikoli je skrývat za trendy efekty. Skvěle se hodí jak pro minimalistický styl, tak jako sofistikovaný základ pro výrazné doplňky, od šátků až po elegantní klobouky. Ať už nosíte vlasy volně, nebo lehce svázané, tento střih nabízí nadčasový šmrnc a pocit nenápadného luxusu, který nikdy nevyjde z módy.
Trhaný bob: městský střih s dávkou umělecké nedbalosti
Tento účes přináší novou energii klasickému bobu. Vlasy jsou střižené nepravidelně, s lehce roztřepenými konečky a víceúrovňovou texturou, která působí jako promyšlený chaos. Moderní a odvážný look, který vypadá, jako by vznikl spontánně a přitom má jasný tvar.
Trhaný bob je ideální pro ženy, které chtějí styl, ale bez pocitu přestylizovanosti. Stačí pár střiků texturizačního spreje či mořské soli, jemné promačkání prsty a účes získá přirozený pohyb i celodenní šmrnc. Skvěle se hodí k městské módě i ležérnímu podzimnímu šatníku a nabízí svobodu, kterou ocení jak kreativní duše, tak minimalistky toužící po nenuceném stylu.