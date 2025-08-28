Dnes je čtvrtek 28. srpna 2025., Svátek má Augustýn
Kdo by to čekal? Tento doplněk znovu vládne vlasům – 5 účesů, které s ním musíte vyzkoušet

28. 8. 2025 – 16:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Kdo by to čekal? Tento doplněk znovu vládne vlasům – 5 účesů, které s ním musíte vyzkoušet
zdroj: ChatGPT
Vlásenky, kdysi nenápadné pomocnice účesů, dnes zažívají velký návrat. Současné vlasové trendy je posunuly z role skrytého technického prvku do pozice viditelného akcentu – čím víc jsou na očích, tím víc působí stylově. Tyto nenápadné myšky se tak proměnily v módní detail, který se zcela právem ocitl na výsluní.

Nenápadné tenké sponky, dnes považované za drobný detail účesu, měly v minulosti mnohem větší význam. Ve starověkém Egyptě či Římě se vyráběly z bronzu, slonoviny nebo drahého dřeva a sloužily nejen k fixaci vlasů, ale i jako symbol postavení. V Číně se staly dokonce součástí rituálu dospělosti,  první vlásenka byla znamením, že dívka vstupuje do světa žen. Ve 20. letech minulého století pak proslulá bobby pin provázela slavný krátký účes bob a stala se ikonou ženské svobody. Z kdysi čistě praktické pomůcky se tak stával doplněk s estetickou a společenskou hodnotou, který dnes prožívá svůj velký návrat v podobě stylového akcentu.

ChatGPT Image 26. 8. 2025 17_48_31
V roce 2025 zažívají neviditelné  vlásenky novou vlnu popularity – ne však jako nostalgie, ale jako bod přitažlivosti v minimalistickém image. Jak si vybrat, kam je umístit a proč jich mají profesionálové ve svém arzenálu tolik.

ChatGPT Image 28. 8. 2025 15_51_16 zdroj: ChatGPT

Minimalismus ve vlasech: proč jsou vlásenky znovu hitem

Svět módy se posunul od přeplácaného stylingu k minimalismu, který zdůrazňuje individualitu. Čím méně se účes tváří propracovaně, tím víc vynikne osobnost ženy. Z kdysi čistě praktického detailu se tak stává grafický akcent, který dokáže vytvarovat siluetu účesu, podtrhnout lícní kosti nebo opticky protáhnout obličej. 

Neviditelné či nenápadné vlásenky se v letošním  roce  už neschovávají – naopak se záměrně ukazují. Hairstylisté je používají při focení kampaní, na přehlídkách i v hudebních klipech, protože jednoduchá linka kovové sponky dokáže účesu dodat architekturu i styl. V době rychlého tempa a omezeného času na každodenní návštěvy salonu se právě ony staly nenápadným, ale nesmírně efektivním pracovním nástrojem i módním vyjádřením zároveň.

ChatGPT Image 28. 8. 2025 16_06_34 zdroj: ChatGPT

Moderní účesy s vlásenkami — už žádné “nepříjemné“ trčení

Zapomeňte na staré načechrané culíky, kde vlásenky „náhodně trčely“. Dnešní styling je o promyšlené architektuře a grafických linkách. Stylisté doporučují tyto osvědčené techniky:

  • Asymetrické zapínáníVlásenky přidávejte na jednu stranu – ideálně tam, kde je pěšinka. Tvoří tak pokračující linku vlasové struktury a mohou jemně zvýraznit lícní kosti.
  • Propracované, ale kontrolované vzory Na jednu stranu hlavy umístěné 3–5 vlásenek rovnoběžně, kříženě nebo pod úhlem (např. 45°) navozují vizuální dynamiku – skvěle funguje u středně dlouhých vlasů a v elegantních účesech.
  • Zafixování pěšinky pro objem u kořínků U módních fotosekvencí a přehlídkových vlasových stylingů se vlásenky často používají k upevnění začátku pěšinky v zadní části hlavy. Tím vzniká sofistikovaný objem a optické prodloužení tvaru hlavy.
  • Zvýraznění textury ve vlnách a kudrlinách Na vlnité nebo kudrnaté vlasy umisťujeme vlásenky zdánlivě chaoticky, ale s citlivým smyslem pro vyvážení. Výsledkem je vizuálně zajímavý pohyb s přirozenou živostí účesu.

Jak vybrat vlásenky podle tvaru obličeje a typu vlasů

Styling není jen otázkou vkusu, ale také geometrie – vlásenka může být Vaším skrytým spojencem. Vlásenky a neviditelné sponky už dávno nejsou pouhou praktickou pomůckou. Dnes slouží také jako jemný stylistický akcent, který dokáže korigovat proporce obličeje nebo dodat účesu objem. Podle odborníků mohou správně zvolené vlásenky fungovat stejně účinně jako konturování v make-upu – jen s efektem přímo ve vlasech.

Tvar obličeje: co funguje nejlépe
  • Kulatý obličej: Diagonální umístění vlásenek po stranách opticky prodlouží tvář.
  • Čtvercový obličej: Zapomeňte na symetrii – asymetrická sponka umístěná blízko ucha pomůže změkčit rysy.
  • Trojúhelníkový obličej: Několik sponek u kořínků vlasů vyváží šířku čela.
  • Oválný obličej: Máte volnou ruku – vlásenky můžete použít kreativně, důležitý je styling, nikoli korekce.
Struktura vlasů: funkčnost na prvním místě
  • Jemné vlasy: Vyberte vlásenky s pogumovaným povrchem nebo drsnější texturou, aby lépe držely.
  • Husté a hrubé vlasy: Sáhněte po zesílených kovových vlásenkách, ideálně delších, které odolají i většímu objemu.
  • Vlnité a kudrnaté vlasy: Nejlépe fungují širší vlásenky, které neničí strukturu kudrlin a nezanechávají otlaky .
Vlasy: struktura rozhoduje o funkci
  • Jemné vlasy: Sáhni po vlásenkách s pogumovaným povrchem nebo drsnější texturou, které nekloužou. Ideální jsou i menší modely s decentním dekorem.
  • Husté nebo hrubé vlasy: Potřebují silnější kovové vlásenky se zesílenou pružinou. Doporučují se prodloužené typy, které vlasy skutečně udrží.
  • Kudrnaté a vlnité vlasy: Široce posazené vlásenky nepřetrhnou kudrliny ani nezanechají nehezké otlaky.

ChatGPT Image 28. 8. 2025 15_45_04 zdroj: ChatGPT

Možnosti každodenního stylingu s neviditelnými vlásenkami

Vlásenky už dávno neplní jen funkci skryté opory účesu. Podle vlasových stylistů se z nich stal módní akcent, který dokáže dodat eleganci i v každodenním stylingu. Přinášíme tři jednoduché techniky, jak je využít efektivně – a přitom stále sofistikovaně.

1. Elegantní culík s akcentem u spánků

Vlasy sepněte do nízkého culíku v zadní části hlavy a pro lesk použijte uhlazující krém nebo fluid. Na spáncích připevněte dvě až tři vlásenky rovnoběžně vedle sebe. Vytvoříte tak jemný „tečkovaný efekt“, který opticky protáhne obličej a dodá účesu čistou, architektonickou linii.

2. Měkký drdol s diagonálním ukotvením

Ležérní drdol nemusí působit neupraveně. Pokud jej zafixujete dvěma vlásenkami překříženými do tvaru písmene X, získá účes přirozený objem a zároveň strukturu. Tento trik stylisté doporučují při focení street style looků, protože působí přirozeně, ale drží tvar.

3. Volné vlasy s asymetrickým detailem

Prameny na jedné straně zastrčte za ucho a zajistěte je dvěma vlásenkami umístěnými pod úhlem – jednu výše, druhou níže. Efekt? Zvýrazněné lícní kosti a jemná asymetrie, která funguje obzvlášť dobře v kombinaci s výraznými náušnicemi nebo brýlemi. Celebrity tento trik používají na červeném koberci právě pro jeho schopnost zvýraznit tvář a dodat účesu osobitost.

Jaké vlásenky a sponky si pořídit pro moderní účesy

Výběr správných vlásenek není jen o barvě, ale také o materiálu, tvaru a povrchu. Podle odborníků platí, že dobrá sada kvalitních sponek vydrží roky a může zásadně ovlivnit výsledný dojem účesu.

Co by nemělo chybět:
  • Klasické černé a hnědé vlásenky Univerzální základ, který splyne s barvou vlasů a hodí se na jakýkoliv styling.
  • Matné kovové vlásenky Zlaté, stříbrné či bronzové varianty dodají účesu decentní šperk a minimalistický akcent. Hodí se i do elegantních účesů na večer.
  • Pogumované vlásenky pro jemné vlasy Nejsou hladké, takže nekloužou a drží i velmi tenké prameny.
  • Silné kovové sponky pro husté a těžké vlasy Dlouhé, zesílené vlásenky s pevnou pružinou, které udrží objemné účesy bez povolování.
  • Dekorativní vlásenky Akrylové nebo perlové kousky, barevné laky či geometrické tvary. Vhodné pro zvýraznění jednoduchého drdolu nebo culíku, pokud chcete účes pozvednout.
  • Extra dlouhé vlásenky pro kreativní účesy Stylisté je používají na přehlídkách – udrží komplikovanější konstrukce a zároveň vytváří grafickou linku ve vlasech.

Tip od profesionálů

Mějte doma alespoň dvě sady – praktické vlásenky (v barvě vlasů, pro denní nošení) a stylové akcenty (v kovových nebo barevných provedeních, pro speciální příležitosti). Takto snadno přizpůsobíte účes podle nálady i situace.

Tagy:
účes vlasy trendy sponka vlásenka
Zdroje:
InStyle, Byrdie, Cosmopolitan
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

