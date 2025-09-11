MF prodalo státní dluhopisy za 11,4 mld. Kč, poptávka byla téměř dvojnásobná
11. 9. 2025 – 16:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo financí dnes v pravidelné aukci prodalo státní dluhopisy za 11,4 miliardy korun.
Poptávka investorů byla téměř dvojnásobná, když chtěli české obligace nakoupit za 20,7 miliardy korun. Vyplývá to z údajů České národní banky (ČNB), která aukci zajišťovala. Objem emise byl vyšší, než ministerstvo předpokládalo ve svém emisním plánu z konce srpna. Podle něj měly jít nyní na trh dluhopisy za 9,5 miliardy korun.
Největší zájem měli investoři o obligace splatné v roce 2032. Nakoupit je chtěli za 9,8 miliardy korun, ministerstvo je na trh nabídlo v objemu 5,8 miliardy korun. Průměrný výnos činil 4,16 procenta ročně. Dluhopisy se splatností v roce 2030 chtěli investoři nakoupit v objemu 7,4 miliardy korun, ministerstvo je nabídlo za pět miliard korun a průměrný výnos dosáhl 3,94 procenta. Nejmenší byla emise cenných papírů splatných v roce 2040, které ministerstvo prodalo za 586,8 milionu korun, poptávka přitom dosáhla 3,5 miliardy korun. Průměrný výnos činil 4,67 procenta.
Nynější aukce byla první v září, do konce měsíce se uskuteční ještě dvě kola. Na celý měsíc ministerstvo financí plánovalo vydat státní dluhopisy celkem za 23,5 miliardy korun. Celkem za prvních osm měsíců roku vydalo obligace za 248 miliard korun.
"Předpokládáme, že emisní tempo pravděpodobně ve zbytku roku 2025 nezpomalí a v roce 2026 může zrychlit," uvedla analytička komerční banky Jana Steckerová. Potřeba vydávat více dluhopisů podle něj může nastat se změnou vlády po říjnových volbách. "Vzhledem k aktuálním výrokům představitelů opozičního hnutí ANO, které vede v průzkumech, je pravděpodobná revize současných restriktivních fiskálních pravidel, pokud převezmou moc," dodala Steckerová.
Za celý letošní rok by plánovaná emise dluhopisů měla být mezi 350 a 450 miliardami korun, vyplývá ze Strategie financování a řízení státního dluhu. Peníze získané prodejem dluhopisů využívá stát na financování rozpočtového deficitu, který má letos dosáhnout 241 miliard korun, a na zaplacení splatných státních dluhopisů vydaných v minulosti.