8. 2. 2026 – 17:40 | Magazín | Veronika Borská

Nejkrásnější ženy se rodí v těchto znameních. Astrologové vysvětlují proč
zdroj: ChatGPT
Krása není jen soubor dokonalých rysů. Nejde ani o míry, věk nebo aktuální trendy. Čím dál víc odborníků – od astrologů po psychology – se shoduje, že skutečná přitažlivost vzniká jinde: v energii, postoji a způsobu, jakým člověk působí na okolí.

A právě tady podle astrologie hraje roli znamení zvěrokruhu.

Ne že by hvězdy rozdávaly „hezčí obličeje“. Ale některá znamení mají přirozenou schopnost působit přitažlivěji  a často si to ani neuvědomují.

Lev: když krása vychází zevnitř

Ženy narozené ve znamení Lva bývají často označovány za nepřehlédnutelné. Ne proto, že by nutně splňovaly ideál krásy, ale proto, že vyzařují sebejistotu. Vládne jim Slunce – symbol vitality, síly a přirozené autority.

Astrologové upozorňují, že Lvice mají tendenci pohybovat se světem s pocitem, že mají právo být vidět. A právě tento vnitřní postoj výrazně ovlivňuje to, jak je vnímá okolí.

Psychologické studie dlouhodobě potvrzují, že lidé, kteří působí sebevědomě, jsou hodnocení jako atraktivnější – bez ohledu na skutečné rysy obličeje.

Váhy: krása rovnováhy a přirozeného vkusu

Váhy jsou často považovány za esteticky nejvyváženější znamení zvěrokruhu. Vládne jim Venuše, planeta krásy, harmonie a vztahů. Ženy narozené v tomto znamení mívají cit pro detail, styl i přirozenou eleganci.

Jejich krása nepůsobí okázale. Spíš klidně, jemně a dlouhodobě. Často si jich všimnete až ve chvíli, kdy si uvědomíte, že se k nim neustále vrací váš pohled.

Výzkumy v oblasti vnímání krásy opakovaně ukazují, že symetrie a harmonické proporce působí na lidský mozek uklidňujícím a přitažlivým dojmem a právě s tím jsou Váhy tradičně spojovány.

Štír: přitažlivost, která nejde vysvětlit

U Štírek nejde o klasickou krásu. Jde o intenzitu. O pohled, který má hloubku. O přítomnost, která se nedá přehlédnout, ani když je tichá.

Astrologové mluví o magnetické energii, kterou toto znamení vyzařuje. Štírky často nepůsobí „mile“, ale autenticky. A právě autenticita je jedním z nejsilnějších faktorů přitažlivosti.

Psychologové tento jev popisují jako „temnou přitažlivost“ – kombinaci tajemství, hloubky a emocionální síly, která vyvolává silnou reakci.

Býk: krása, která působí bezpečně

Stejně jako Váhy je i Býk ovládán Venuší, ale jiným způsobem. Zatímco Váhy reprezentují estetiku, Býk symbolizuje smyslovost. Ženy v tomto znamení často vyzařují klid, stabilitu a přirozenou tělesnost.

Jejich přitažlivost spočívá v tom, že se vedle nich lidé cítí dobře. A právě pocit bezpečí a pohody je podle odborníků jedním z klíčových prvků vnímání krásy.

Tak které znamení je nejkrásnější?

Astrologové se shodují v jednom: nejpřitažlivější ženy nejsou ty „nejhezčí“, ale ty, které jsou v souladu samy se sebou. Znamení, která dokážou svou energii projevit přirozeně – ať už skrze sebevědomí, harmonii, hloubku nebo smyslovost – působí na okolí nejsilněji.

Možná právě proto se o jejich kráse mluví znovu a znovu.

Nejnovější články