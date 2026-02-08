Nejkrásnější ženy se rodí v těchto znameních. Astrologové vysvětlují proč
8. 2. 2026 – 17:40 | Magazín | Veronika Borská
Krása není jen soubor dokonalých rysů. Nejde ani o míry, věk nebo aktuální trendy. Čím dál víc odborníků – od astrologů po psychology – se shoduje, že skutečná přitažlivost vzniká jinde: v energii, postoji a způsobu, jakým člověk působí na okolí.
A právě tady podle astrologie hraje roli znamení zvěrokruhu.
Ne že by hvězdy rozdávaly „hezčí obličeje“. Ale některá znamení mají přirozenou schopnost působit přitažlivěji a často si to ani neuvědomují.
Lev: když krása vychází zevnitř
Ženy narozené ve znamení Lva bývají často označovány za nepřehlédnutelné. Ne proto, že by nutně splňovaly ideál krásy, ale proto, že vyzařují sebejistotu. Vládne jim Slunce – symbol vitality, síly a přirozené autority.
Astrologové upozorňují, že Lvice mají tendenci pohybovat se světem s pocitem, že mají právo být vidět. A právě tento vnitřní postoj výrazně ovlivňuje to, jak je vnímá okolí.
Psychologické studie dlouhodobě potvrzují, že lidé, kteří působí sebevědomě, jsou hodnocení jako atraktivnější – bez ohledu na skutečné rysy obličeje.
Váhy: krása rovnováhy a přirozeného vkusu
Váhy jsou často považovány za esteticky nejvyváženější znamení zvěrokruhu. Vládne jim Venuše, planeta krásy, harmonie a vztahů. Ženy narozené v tomto znamení mívají cit pro detail, styl i přirozenou eleganci.
Jejich krása nepůsobí okázale. Spíš klidně, jemně a dlouhodobě. Často si jich všimnete až ve chvíli, kdy si uvědomíte, že se k nim neustále vrací váš pohled.
Výzkumy v oblasti vnímání krásy opakovaně ukazují, že symetrie a harmonické proporce působí na lidský mozek uklidňujícím a přitažlivým dojmem a právě s tím jsou Váhy tradičně spojovány.
Štír: přitažlivost, která nejde vysvětlit
U Štírek nejde o klasickou krásu. Jde o intenzitu. O pohled, který má hloubku. O přítomnost, která se nedá přehlédnout, ani když je tichá.
Astrologové mluví o magnetické energii, kterou toto znamení vyzařuje. Štírky často nepůsobí „mile“, ale autenticky. A právě autenticita je jedním z nejsilnějších faktorů přitažlivosti.
Psychologové tento jev popisují jako „temnou přitažlivost“ – kombinaci tajemství, hloubky a emocionální síly, která vyvolává silnou reakci.
Býk: krása, která působí bezpečně
Stejně jako Váhy je i Býk ovládán Venuší, ale jiným způsobem. Zatímco Váhy reprezentují estetiku, Býk symbolizuje smyslovost. Ženy v tomto znamení často vyzařují klid, stabilitu a přirozenou tělesnost.
Jejich přitažlivost spočívá v tom, že se vedle nich lidé cítí dobře. A právě pocit bezpečí a pohody je podle odborníků jedním z klíčových prvků vnímání krásy.
Tak které znamení je nejkrásnější?
Astrologové se shodují v jednom: nejpřitažlivější ženy nejsou ty „nejhezčí“, ale ty, které jsou v souladu samy se sebou. Znamení, která dokážou svou energii projevit přirozeně – ať už skrze sebevědomí, harmonii, hloubku nebo smyslovost – působí na okolí nejsilněji.
Možná právě proto se o jejich kráse mluví znovu a znovu.