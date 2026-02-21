Dnes je sobota 21. února 2026., Svátek má Lenka
Těmto dvěma znamením se v březnu otevřou dveře k penězům. Hvězdy mluví jasně

21. 2. 2026 – 18:40 | Magazín | Veronika Borská

Těmto dvěma znamením se v březnu otevřou dveře k penězům. Hvězdy mluví jasně
zdroj: Freepik.com
Březen 2026 má být podle astrologických předpovědí měsícem, kdy se finanční karta může výrazně obrátit. Dvě znamení zvěrokruhu mají stát na prahu mimořádných příležitostí, a pokud je dokážou využít, mohou zaznamenat skokový růst příjmů.

Astrologické výklady hovoří o kombinaci štěstí, správného načasování a podpory okolí. Nejde jen o náhodu – klíčovou roli má hrát týmová spolupráce, odvaha riskovat a schopnost rychle reagovat na nové možnosti.

Beran: Kariérní zlom a vyšší výdělky

Pro Berany má být březen obdobím profesního posunu. Může přijít nabídka, která otevře nové obzory, nebo projekt, jenž přinese výraznější finanční odměnu. Hvězdy jim přejí odvahu a iniciativu, ale zároveň upozorňují na nutnost udržet emoce pod kontrolou.

Úspěch podle astrologů nepřijde sám – bude vyžadovat aktivní přístup a schopnost spolupracovat.

Rak: Peníze díky kontaktům

Raci mají podle výkladu těžit především ze vztahů. Nová seznámení či obnovené kontakty mohou přinést nečekané finanční příležitosti, zejména ve druhé polovině měsíce. Energie a motivace porostou, což může otevřít cestu k vyšším příjmům nebo dlouhodobému zajištění.

Zároveň se však doporučuje nepřepálit tempo. Rovnováha mezi prací a odpočinkem má být klíčem k udržení prosperity.

Štěstí přeje připraveným

Astrologie tradičně připomíná, že i příznivé období vyžaduje vlastní aktivitu. Březen může být pro tato dvě znamení finančně výjimečný, ale pouze pokud dokážou spojit příležitost s konkrétním činem.

Zda se hvězdná předpověď naplní, ukáže čas. Jedno je však jisté: některé měsíce bývají v životě zlomové.

Zdroje:
People, The Times of India, spektrumzdravi.cz, ganeshaspeaks.com
Profilový obrázek
Veronika Borská
Píše lidské příběhy plné emocí, které se dotýkají i toho, co slovy popsat nelze. Fascinuje ji svět za hranou běžného vnímání, miluje sci-fi, věří v duchovno a sílu intuice. V životě hledá výzvy, leze po skalách, věnuje se adrenalinovým sportům a s odvahou objevuje jak vnější, tak vnitřní světy.

