To, co vypadá jako omítka, je ve skutečnosti nový hit mezi tapetami. Designéři ho milují!
5. 10. 2025 – 10:30 | Magazín | Žanet Ka
Je odolnější než vinyl, krásnější než malba a snadněji se udržuje než cokoli, co jste kdy měli na zdi. Nový interiérový trend mění pravidla hry. Až se dozvíte, z jakého je materiálu, budete překvapeni.
Ještě donedávna byly vinylové tapety symbolem praktičnosti – odolné vůči vlhkosti, snadno se čistily a nabízely nepřeberné množství vzorů. Jenže právě tato „dokonalost“ se ukázala jako jejich slabina. Hustá plastová vrstva nepropouští vzduch, uzavírá stěny a brání jim „dýchat“. V nevětraných místnostech tak časem dochází k vlhnutí omítek, ztrátě barev i deformaci povrchu.
Proto designéři i stavební odborníci stále častěji sahají po modernější alternativě – skleněných tapetách, které spojují vysokou odolnost s prodyšností a přirozeným vzhledem. Tento materiál, utkán z jemných skelných vláken, nejenže vydrží roky bez známek opotřebení, ale navíc pomáhá udržet zdravé mikroklima v interiéru.
Na rozdíl od vinylu jsou sklovláknité tapety doslova synonymem dlouhověkosti. Jejich tkaná struktura vytváří na stěně jemně texturovaný povrch, který je pevný, odolný vůči poškrábání i vlhkosti, ale zároveň „dýchá“. Díky tomu zdi nezatuchají, netvoří se pod nimi plísně a barvy zůstávají stálé.
Designéři oceňují i jejich variabilitu, dají se totiž opakovaně přetírat (až dvacetkrát), takže místnost může snadno měnit atmosféru bez nutnosti strhávat staré tapety. Z jedné textury tak může vzniknout jemný pastelový pokoj i výrazný moderní interiér s hlubšími tóny.
Pro rodiny s dětmi, domácnosti se zvířaty nebo frekventované prostory, jako jsou kanceláře, hotely, školy či zdravotnická zařízení, jde o ideální volbu. Povrch se snadno čistí, nepoškozuje a zachovává si svůj vzhled i při každodenním provozu. V kombinaci s ekologickým složením – bez PVC, těžkých kovů a škodlivých výparů – tak představují spojení krásy, funkčnosti a udržitelnosti.
Když vlákno skla tvoří umění
Skleněná (nebo také sklolaminátová) tapeta vzniká tkaním jemných skelných vláken do textilie, která se následně impregnuje speciální pryskyřicí. Výsledek? Materiál, který působí jako jemná tkanina, ale chová se jako štít. Netrhá se, nepoškrábe, nevsákne vodu a odolá i dětskému nadšení nebo psím drápkům.
„Skleněná tapeta má tu výhodu, že spojuje pevnost s lehkostí. Její struktura dokáže zpevnit i stěny, které už mají drobné vlasové praskliny,“ vysvětlují výrobci i designéři, kteří s nimi pracují při rekonstrukcích historických bytů. „Navíc ji můžete přetřít klidně dvacetkrát – a pořád bude vypadat perfektně.“
Praktická i ekologická volba
Na rozdíl od vinylu, který bývá vyráběn z PVC a při spalování může uvolňovat toxické látky, skleněné tapety neobsahují škodlivé příměsi. Jsou nehořlavé, antialergenní a proto se s oblibou používají i v nemocnicích, školkách nebo wellness centrech, kde je klíčová čistota a odolnost.
Další výhoda? Snadná údržba. Tapetu můžete přetřít vlhkým hadříkem nebo i lehce omýt – nevsákne vodu, ani se nerozlepí.
„Je to ideální řešení pro rodiny s dětmi a domácími mazlíčky. Z praktického hlediska jde o materiál, který vydrží dekádu, a z estetického o povrch, který se nikdy neokouká.“
Jak se s ní pracuje
Skleněné tapety se lepí trochu jinak než ty papírové. Lepidlo se nanáší přímo na zeď, nikoli na tapetu. Materiál se následně přikládá a pečlivě vyhlazuje válečkem, aby pod ním nezůstaly bubliny. Po 24 až 48 hodinách schnutí přichází na řadu malování – ideálně akrylovou nebo latexovou barvou. Díky tomu se barva nevsákne, ale vytvoří sametově matný povrch.
Tip odborníků: Zvolte světlý odstín a klidnou strukturu (např. rybí kost, kosočtverec nebo drobnou mřížku) – světlo se bude po povrchu lámat jinak během dne a stěny získají jemnou plasticitu.
Kam se hodí nejlépe
- Do obytných prostor, kde se vyžaduje estetika i trvanlivost (např. obývací pokoj nebo chodba).
- Do dětských pokojů – snadno se čistí a zpevňují omítku.
- Do kanceláří, škol a zdravotnických zařízení, kde se klade důraz na hygienu a nehořlavost.
- Do rekonstruovaných bytů, kde dokáže sjednotit různé povrchy a zakrýt drobné vady zdiva.
Když design potká udržitelnost
Na západních trzích už skleněné tapety vytlačují vinyl téměř nadobro. V Česku se tento trend zatím rozbíhá, ale zájem roste – nejen mezi designéry, ale i mezi lidmi, kteří přemýšlejí o dlouhodobém bydlení.