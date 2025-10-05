Pavel zatím nepověřil Babiše sestavením vlády, hovořili i o pozici v EU a NATO
5. 10. 2025 – 11:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel dnes ještě nepověřil předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše sestavením vlády, podle bývalého premiéra by to nyní bylo předčasné.
Babiš to řekl novinářům po dnešním jednání s prezidentem na Pražském hradě. Hlava státu postupně dnes a v pondělí přijme šéfy všech stran, které se v pátečních a sobotních volbách dostaly do Poslanecké sněmovny.
Babiš informoval prezidenta o sobotním jednání o možné povolební spolupráci s Motoristy sobě a hnutím SPD. Hovořili také o fungování v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO). "Chodí soustavně negativní informace do zahraničí, což si myslím, že není spravedlivé. Už jsem byl premiérem, naše orientace byla jasná," podotkl.
Jednání s Motoristy a SPD označil za úvodní a za pozitivní. Hnutí ANO podle něj také bude jednat o své pozici ve Sněmovně a ve vládě. "Povedu jednání, dostal jsem pověření od hnutí. Uděláme vše pro to, aby vláda vznikla a aby hlavně plnila program," poznamenal Babiš. ANO, SPD a Motoristé dohromady získali 108 mandátů.
Pražský lídr Motoristů Boris Štastný ČTK řekl, že schůzka s Babišem byla zdvořilostní. Vedení strany se po sobotním volebním úspěchu teprve sejde, stejně zatím není stanoven termín jednání klubu. Prezident s návštěvou předsedy Motoristů Petrem Macinkou počítá v pondělí.
Hnutí ANO vyhrálo volby se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů. Druhá byla koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 23,36 procenta hlasů před hnutím STAN s 11,23 procenta hlasů. Piráti se Zelenými obdrželi 8,97 procenta hlasů, SPD s Trikolorou, Svobodnými a PRO 7,78 procenta a strana Motoristé sobě 6,77 procenta hlasů.