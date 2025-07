Tisíce let stará záhada: V horách ležela kostra z jiného světa.

10. 7. 2025 – 10:18 | Zpravodajství | Alex Vávra

V kolumbijských horách archeologové objevili pozůstatky lidí, kteří nemají žádné známé předky ani potomky. Jejich DNA se vymyká všemu, co dosud věda znala. Kdo byli – a proč zmizeli beze stopy?

V kolumbijském Altiplanu, náhorní plošině kolem Bogoty, narazili vědci na pozůstatky lidí, kteří jako by vypadli z dějin. Analýza DNA z 21 nalezených jedinců, jejichž kostry pocházejí z období před 500 až 6 000 lety, odhalila šokující skutečnost: tato skupina neměla žádné známé předky ani potomky. Nezapadá do žádné z dosud známých genetických linií původních obyvatel Ameriky.

Zatímco vědci už dříve rozpoznali dvě hlavní větve prvních Američanů – severní a jižní – a jejich následné větvení v Jižní Americe, genetický podpis těchto lidí z naleziště Checua byl zcela unikátní. Nevykazuje příbuznost ani se starověkými skupinami ze Severní Ameriky, ani s dnešními nebo minulými populacemi Jižní Ameriky. Vědci jsou překvapeni: v srdci kontinentu objevili dosud neznámý lidský rod, který nepředal své geny dál.

Lidé, kteří zmizeli

Podle výzkumného týmu, jehož práce vyšla na konci května v prestižním časopise Science Advances, šlo pravděpodobně o lovce a sběrače z první migrační vlny, která prošla Kolumbií při osidlování Jižní Ameriky. Zdá se však, že zhruba před 4 000 lety jejich genetická stopa mizí. Do oblasti dorazili lidé ze Střední Ameriky, přinesli keramiku, nové technologie i jazykovou rodinu čibčanských jazyků – a původní obyvatelstvo z Altiplana nahradili. Novější nálezy ukazují, že geneticky byli nově příchozí blíže současným obyvatelům Panamy než kolumbijským domorodcům.

zdroj: Profimedia.cz

Andrea Casas Vargasová z Universidad Nacional de Colombia, spoluautorka studie, přiznává, že tým nečekal nález zcela nové genetické linie. Zarážející podle ní je, že tito lidé zřejmě nezanechali žádné stopy v dalších populacích. „Nejsme si jisti, co způsobilo jejich zánik – mohly to být změny prostředí, nebo je nahradily jiné skupiny. Je možné i to, že se natolik promísili, až jejich DNA zanikla v genetickém moři.“

Kam zmizeli – a kdo by byli dnes

Zatímco ve většině Jižní Ameriky je možné sledovat genetickou kontinuitu od starověku po současnost, tento případ je výjimečný. Archeologové se teprve chystají analyzovat další nálezy z jiných oblastí Kolumbie, aby zjistili, zda tento „zmizelý lid“ měl příbuzné jinde. Co se s nimi tedy mohlo stát? Nabízí se více teorií. Možná byli vyhubeni nemocí nebo konfliktem, který nelze ze skeletů vyčíst. Možná je zlomily klimatické změny, sucho, neúroda, nebo jen postupná marginalizace. A je tu i romantická možnost – že se stali součástí jiné skupiny, ztratili vlastní jazyk i zvyky, až je pohltila většina.

Kdyby dnes žili, zřejmě by už nebyli izolovaní. Jejich kultura by se dávno propojila s ostatními. Možná by mluvili španělsky, možná by patřili k marginalizovaným komunitám vysoko v horách. Anebo by díky unikátnímu dědictví měli vlastní jazyk, hudbu, ornamenty. A my bychom o nich věděli víc než jen to, že kdysi byli – a pak zmizeli.