Tesco vytahuje těžké slevové kalibry
7. 2. 2026 – 11:53 | Magazín | Anna Pecena
Tesco znovu rozvířilo vody slevových letáků a tentokrát jde do toho bez milosti. Nový akční mix cílí přesně na základní potraviny, sladkosti i drobné radosti k televizi. Některé ceny vypadají tak, že nutí přehodnotit celý týdenní nákup. Nabídka platí od 4. 2. do 10. 2. 2026 a rozhodně stojí za pozornost.
Maso a základ kuchyně za ceny, které dlouho neuvidíte
Jedním z hlavních taháků letáku je bez debat vepřová kýta bez kosti, která se v pultovém prodeji dostala na 79,90 Kč za kilogram. Sleva je téměř padesátiprocentní a pro domácí kuchyni jde o jednu z nejvýraznějších položek celého týdne. Vedle masa zaujme i Tesco máslo 250 g za 24,90 Kč, s limitem na deset kusů denně. Cena, která připomíná časy před inflační smrští, se v regálech dlouho neohřeje.
Další stálicí kuchyně jsou vejce. Tesco čerstvá vejce z podestýlky, balení po třiceti kusech velikosti S, vycházejí na 129,90 Kč. Přepočet na kus mluví jasně a domácnosti s větší spotřebou mají důvod zbystřit. K tomu se přidává slunečnicový olej Sunol 1 litr za 29,90 Kč při použití kuponu v aplikaci Clubcard.
Pivo, sladké hříchy a věci k zakousnutí
Leták ale nehraje jen na základní potřeby. Radegast Ryzí hořká 12 v půllitrové plechovce vychází na 21,90 Kč, což je cena, která potěší každého, kdo nechce slevovat z chuti ani rozpočtu. Milovníci sladkého najdou Lindt Lindor pralinky 200 g za 149,90 Kč s Clubcard, zatímco Orion Granko Original 400 g spadlo na 99,90 Kč.
Pro rychlé mlsání se hodí i Lays smažené bramborové lupínky 250 g za 49,90 Kč s Clubcard. A kdo hledá levnou svačinu, neměl by přehlédnout paštiku Gourmet Gold pro kočky za 9,90 Kč s kuponem, což sice míří jinam než do lidského žaludku, ale v domácnostech se zvířaty bodne.
Clubcard jako vstupenka k nejnižším cenám
Z letáku je znovu jasně vidět, že bez Clubcard se člověk připravuje o výraznou část slev. Madeta Lipánek Maxi 130 g stojí s Clubcard 16,90 Kč, prosecco Mionetto Frizzante 0,75 l vyjde na 129,90 Kč a výrazně levnější jsou i další položky napříč sortimentem. Tesco tak dál tlačí na kombinaci aplikace a slev, která se postupně stává standardem.
Celkově působí akční nabídka jako cílený útok na plné lednice i spíže. Kdo plánuje větší nákup, tady má jasný důvod si ho neodkládat. Platí od 4. 2. do 10. 2. 2026 a některé ceny vypadají spíš jako provokace než běžná sleva.