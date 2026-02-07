Juchelka: Do čtyř let by měl vzniknout nový úřad sociálně-právní ochrany dětí
7. 2. 2026 – 12:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Česku by mohl do čtyř let vzniknout nový úřad na ochranu dětí.
Spadal by pod ministerstvo práce. Jeho cílem je sjednotit postup sociálních pracovníků po republice. Plánuje to ministr práce Aleš Juchelka (ANO), řekl to tento týden ve Sněmovně. Podle šéfa resortu práce se teď přístup odborů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v krajích liší a každý má jinou metodiku. Opoziční místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN) poukazuje na to, že po Juchelkově nástupu na ministerstvo musela skončit řada expertek a expertů na ochranu děti. Opakovaně to kritizovala.
"Mělo by se to všechno zkoncentrovat do nového úřadu, který chci, aby tady byl během čtyř let vytvořen. To je úřad sociálně-právní ochrany dětí, jako máme úřad práce, jako máme Českou správu sociálního zabezpečení, jako máme speciální úřad pro mezinárodní adopce," uvedl ministr. Zatím neupřesnil, jak by měl být nový úřad velký. Podle Juchelky na něm ale ministerstvo už pracuje.
Ochranu dětí zajišťují soudy. Provádějí ji pak pracovníci OSPODů obecních úřadů. Ministerstvo práce vydává směrnice a předpisy, má na starosti kontrolu či případně vyřizuje odvolání. Juchelka řekl, že postup OSPODů se v jednotlivých krajích liší a nový úřad ho má sjednotit. "To znejišťování jednotlivých terénních pracovníků - těch 'ospoďáků' - by mělo skončit, aby se nestával extrém, že někdo nechává dítě v toxickém prostředí rodiny tak dlouho, protože má strach z toho, že ho někdo napadne, že ho odebírá. Až po druhý extrém, kdy vidíme, jak někdo s kamerou honí dítě po bytě, protože ho musí vzít, aby se naplnil soudní závazek třeba u střídavé péče," řekl ministr.
Juchelka po svém nástupu pozměnil podobu ministerstva. Dotklo se to hlavně sekce ochrany dětí, z níž musela odejít část expertek a expertů na modernizaci péče. Ministr za to opakovaně sklidil kritiku od opozice i zástupců prorodinných organizací. "Logické by bylo nejdřív přemýšlet a naslouchat, teprve potom vyhazovat, Na ministerstvu práce to Aleš Juchelka udělal naopak. Nejdřív vyhodil špičkové experty na ochranu dětí, aby je následně pod tlakem vzal zpět, ale posadil na úplně jiné židle, kde jejich dvacetiletou praxi nikdo nevyužije," uvedla opoziční místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN). Podle ní si ochrana dětí zaslouží stabilitu, ne hloupé experimenty.
Česko dlouhodobě sklízí kritiku zahraničních institucí i domácích odborníků za roztříštěnost péče o ohrožené děti. Ta spadá pod resorty práce, školství či zdravotnictví. Jestli nový úřad agendu sjednotí, Juchelka neuvedl.
Podle výkazů ministerstva práce předloni sociální pracovníci zaevidovali 66.600 případů rodin, dalších 18.900 zapsali na dožádání jiných institucí. Zabývali se pěstounskou péčí či adopcemi, ochranným léčením, umístěním do takzvaných klokánků. Řešili také zneužívání, zanedbávání či týrání 11.155 dětí. Z rodin v předminulém roce odebrali 3341 chlapců a děvčat.