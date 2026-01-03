Venezuelský prezident vyhlásil výjimečný stav a země obvinila USA z útoků
3. 1. 2026 – 10:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Spojené státy podnikly ve Venezuele útoky, uvedly dnes s odvoláním na nejmenované americké vládní představitele agentura Reuters či stanice CBS News a Fox News.
Oficiální vyjádření ale Washington dosud neposkytl. Venezuela mezitím sérii hlášených výbuchů v několika venezuelských státech včetně metropole Caracasu označila za americký útok proti vojenským a civilním cílům a tamní autoritářský prezident Nicolás Maduro vyhlásil výjimečný stav. Zpravodajka stanice CBS News v Bílém domě na síti X napsala, že americký prezident Donald Trump souhlas s pozemními útoky ve Venezuele vydal před několika dny.
Podle informací CBS News byly USA připraveny k úderům na pozemní cíle ve Venezuele již o Vánocích, přednost ale dostaly údery proti teroristické organizaci Islámský stát (IS) v Nigérii. Poté ale Washington útoky ve Venezuele znovu odložil, mimo jiné kvůli nepříznivému počasí.
Možné americké údery naznačuje rozhodnutí amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA), který podle AP ještě před explozemi v Caracasu zakázal kvůli "pokračující vojenské aktivitě" komerční lety ve venezuelském vzdušném prostoru.
Venezuelská vláda, která vyzvala všechny sociální a politické síly k aktivaci mobilizačních plánů, informovala o útocích nejen v Caracasu, ale také ve státech Miranda, Aragua a La Guaira. Madurova vláda rovněž v prohlášení uvedla, že odmítá vojenskou agresi Spojených států a že Američané neuspějí ve snaze připravit Venezuelu o zdroje.
Svědci i média uvádějí, že výbuchy doprovázely zvuky připomínající přelet letadel. Podle Reuters je bez elektřiny část Caracasu, která leží poblíž velké vojenské základny. Série nejméně sedmi výbuchů a nízko letící letadla byly podle agentury AP slyšet dnes kolem 2:00 místního času (7:00 SEČ). Lidé v různých čtvrtích v reakci na to vyběhli do ulic.
Caracasem podle AP otřáslo nejméně sedm explozí, a to během 30 minut. Agentura poznamenala, že nad hangárem vojenské základny v hlavním městě stoupal dým. Další vojenské zařízení v Caracasu se ocitlo bez proudu.
Exploze se odehrály v době, kdy Trump hovořil o možnosti úderů na pozemní cíle ve Venezuele. Uvedl také, že Madurovy dny jsou sečteny.
Spojené státy přesunuly do karibské oblasti největší flotilu vojenských lodí a vojáků za několik desetiletí a od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle ní pašují drogy. Kromě Karibského moře podnikla rovněž údery na lodě plující ve východní oblasti Tichého oceánu.
Dříve tento týden kolumbijský prezident Gustavo Petro uvedl, že Spojené státy ve venezuelském přístavním městě Maracaibo bombardovaly továrnu sloužící zřejmě k produkci kokainu. Maduro útok jednoznačně nepotvrdil, USA oznámily zásah "přístavní oblasti".
Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace. Maduro podle USA stojí v čele obchodu s drogami a Washington jej po předloňských volbách, v nichž se domáhala vítězství opozice a režim nezveřejnil konečné výsledky, neuznává za prezidenta. Trump Madura opakovaně vyzval, aby se vzdal úřadu.