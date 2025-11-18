Tesco nasadilo předvánoční slevy, zájem je enormní
18. 11. 2025 – 6:59 | Magazín | Anna Pecena
Tesco spouští od 12. do 18. listopadu 2025 mimořádně silnou akci, která zasáhne potraviny, nápoje, sladkosti i drogerii. Ceny padají o desítky procent a v některých případech jde o nejvýhodnější nabídky předvánočního období.
Výrazné slevy na základní potraviny
Listopadový leták začíná úderem do klasického rodinného rozpočtu. Banány jdou dolů o 45 procent a stojí 21,90. Čerstvá vejce velikosti M se propadla na 109,90, což znamená slevu 38 procent, a hladká mouka Předměřická za 11,90 patří mezi nejlevnější položky týdne.
Velkým hitem je Nutella 900 g, kterou při Clubcard nákupu pořídíte za 129,90. Máslo Hera kleslo na 14,90 a slunečnicový olej za 29,90 je v současnosti jednou z nejnižších cen napříč trhem. V době, kdy oleje bývaly drahé jako luxusní zboží, jde o slevu téměř nečekanou.
Podobně agresivní cenová strategie pokračuje v kategorii masa. Vepřová pečeně bez kosti spadla na 99,90, tedy sleva 49 procent. Tesco kuřecí zadní čtvrtky vychází na 69,90. Mleté vepřové i mleté směsné maso se drží na 109,90 a tvoří základ pro levné vaření v předvánočním období, kdy spotřeba masa tradičně stoupá.
Sladkosti a nápoje za rekordně nízké ceny
Kdo už přemýšlí o Mikuláši nebo pečlivě buduje zásoby do adventu, ocení Lindt Lindor pralinky 200 g za 149,90. Jde o pokles o 44 procent, což z prémiových sladkostí dělá dostupnější produkt i pro běžnou domácnost. Cukr krupice v podzimní akci stojí 15,90, což se hodí každému, kdo začíná s pečením.
Výrazné slevy padly i na nápoje. Coca-Cola 1,5 litru má super cenu 26,90, což se může hodit při rodinných oslavách, víkendových nákupech i předvánočním posezení. Do akce jde rovněž oblíbené pivo Velkopopovický Kozel 10, který s Clubcard vychází na 12,90. Pro mnohé zákazníky jde o nejatraktivnější pivní cenu měsíce.
Výhodné nákupy drogerie a velkých balení
Drogerie přináší největší zásah v podobě pracího gelu Ariel. Velké balení 3,85 litru je za 299,90 při využití Clubcard kupónu. Tradiční oleje, tuky a další balené produkty doplňují nabídku výrazných úspor. Zákazníci chválí i slevu na kočičí kapsičky Felix Fantastic Maxi Pack, které klesly na 269,90 a přinášejí úsporu 58 procent.
Tesco tak v aktuálním listopadovém týdnu předvádí cenovou ofenzivu, která se dotýká téměř všech oblastí běžných nákupů. Pokud plánujete velký nákup potravin, pečení nebo doplnění zásob drogerie, tento leták patří mezi nejvýhodnější, které se letos na pultech objevily.