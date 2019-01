Tajné služby možná získají více pravomocí, Piráti kritizují 'šmírovací' databázi

12:44

Volby do Poslanecké sněmovny by v lednu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31 procent hlasů, což je mírně horší výsledek než v prosinci. Druzí Piráti by dostali 15 procent a třetí ODS by dalo hlas 13 procent voličů. Na hranici zastoupení ve sněmovně balancují lidovci a SPD, zástupci Starostů a TOP 09 by se do dolní komory zřejmě nedostali. Vyplývá to z volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění, podle kterého by k urnám přišlo 62 procent voličů.