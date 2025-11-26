Urazil ho sál zadků? Ke vtipu Aleše Hámy se vyjádřil i Aleš Cibulka
26. 11. 2025 – 12:02 | Magazín | Jiří Rilke
Známý moderátor má na vtip i jeho autora jasný názor.
Pseudokauza týkající se vtipu, který pronesl na Slavících známý moderátor Aleš Háma, rezonuje už několik dní.
Zda má proč, necháme ke ctěnému posouzení každému čtenáři. Názory se totiž, jak to v podobných případech bývá, docela diametrálně rozcházejí.
Jedni se cítí uraženi a přijde jim, že gay tematika je pro humor nemoderní, jiní se zase smějí, protože zastávají názor, že legraci si je potřeba dělat z naprosto čehokoliv a humor žádné mantinely nepotřebuje.
„Gratulujeme, pánové, bylo to nádherné, bylo to opravdu romantické. Byl jsem tam osobně, děkuju za pozvání. Byl to krásný, teplý, letní podvečer…“ hlásil Háma směrem k Vítkovi a Sidovskému, kteří se nedávno vzali.
„Bylo to na Karlštejně, přímo v Sále zadků. Pardon, předků,“ dodal.
Sidovský s partnerem z vtipu moc unešení nebyli: „Bohužel skeč pokračoval pointou, že se náš obřad odehrál v sále zadků, pardon předků. S vědomím, že na nás můžou být zaměřeny kamery, jsme se s Pavlem zdvořile pousmáli,“ psal později Sidovský s tím, že se mu Háma omluvil a všechno v pořádku. Bylo nicméně jasné, že smíchem se úplně nepotrhal.
Z druhé strany se ale nyní zase ozval Aleš Cibulka, známý moderátor, který už dlouhá léta žije s Michalem Jagelkou.
A ten se zas postavil za Hámu a vtípek pochválil.
„Máme také potřebu se vyjádřit ke ‚kauze‘, která hýbe po pátečních Slavících mediálním světem. Onu hlášku o Sále předků a Sále zadků (nějak v tom smyslu) špitnul nám dvěma Aleš Háma do ucha už na svatbě Pavla a Janise v pondělí 9. června přímo na Karlštejně, když jsme společně stoupali po schodech do Lucemburského sálu, označovaného také jako Sál předků. My se začali strašně smát a tuhle jeho slovní hříčku jednoduše ocenili. A štvalo nás, že nás to nenapadlo jako první!!!“ napsal Cibulka.
„Toť vše. Aleš Háma to nemyslel nijak zle, ale čistě jako fór. V naší branži jsou lidé sice různí, ale určitě ne homofobní… P. S.: Máme moc rádi kluky z Karlštejna i Aleše a Ondru, a tak bychom celou kauzu chtěli ukončit smířlivými slovy: To s tím zadkem byla docela p*del!“ dodal.