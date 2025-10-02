Tajemství ukryté v Einsteinově mozku: orgán slavného vědce není běžný
2. 10. 2025 – 14:48 | Zpravodajství | Alex Vávra
Mozek Alberta Einsteina prošel po jeho smrti neuvěřitelnou odyseou – od sklenic v lednici patologa až po výstavní síně muzeí. Vědci v něm hledají klíč k tajemství geniality, ale otázka zůstává: ukrývá skutečně odpověď, proč byl Einstein tak výjimečný?
Albert Einstein byl nejen jedním z největších vědců všech dob, ale i člověkem, jehož mozek se stal předmětem neutuchajícího zájmu. Krátce po jeho smrti v roce 1955 patolog Thomas Stoltz Harvey provedl pitvu, při níž nejen určil příčinu úmrtí, ale také odebral Einsteinův mozek. Od té chvíle začal tento orgán žít vlastní příběh, který je snad stejně podivuhodný jako Einsteinovy vědecké objevy.
Harvey mozek zvážil (měl 1230 g), nafotil, zakonzervoval formalinem a rozřezal na zhruba 240 bloků, které uložil do kolodia. Části si ponechal, jiné rozdělil mezi přední patology. Uchoval dokonce i Einsteinovy oči, které věnoval jeho očnímu lékaři. V průběhu let mozek cestoval v zavařovacích sklenicích naplněných alkoholem, uložených v chladicí bedně od cideru, a na více než dvě desetiletí prakticky zmizel z očí veřejnosti. Až v roce 1978 jej znovuobjevil novinář Steven Levy.
Podivuhodná anatomie
Vědecké studie od té doby přinesly fascinující zjištění. Už v 80. letech Marian Diamondová z Kalifornské univerzity v Berkeley publikovala první výzkum, který odhalil vyšší poměr gliových buněk vůči neuronům, zejména v levé dolní temenní oblasti. Tyto buňky, které podporují činnost neuronů, mohly být posíleny celoživotním řešením složitých vědeckých problémů.
Pozdější analýzy ukázaly, že Einstein měl neobvykle vyvinuté části mozku, zejména prefrontální kůru a temenní laloky, které souvisejí s abstraktním myšlením, matematikou a prostorovou představivostí. Některé studie zjistily, že mu chyběla část Sylviovy rýhy, což mohlo umožnit lepší propojení mezi oblastmi mozku. Jiní badatelé popsali asymetrii hippocampu a větší neurony v levé části, což by mohlo souviset s jeho pamětí a logickým myšlením.
Objevily se i fotografie mozku pořízené krátce po pitvě, které ukázaly, že Einstein měl v čelním laloku dokonce čtvrtý mozkový závit, zatímco běžně mají lidé pouze tři. Tento rys se pojí s plánováním a pracovní pamětí. Někteří badatelé se domnívají, že zvláštní struktury v jeho primární motorické kůře by mohly souviset i s jeho hudebním talentem.
Kontroverze a kritika
Ne všichni vědci však s těmito závěry souhlasí. Kritici upozorňují na publikační zkreslení – výsledky, které ukazují Einsteinovy odlišnosti, mají větší šanci na zveřejnění než ty, které dokazují, že jeho mozek byl v mnoha ohledech zcela běžný. Neurolog Terence Hines dokonce tvrdí, že všechny mozky jsou unikátní a hledat v jednotlivých zvláštnostech vysvětlení geniality je vědecky problematické.
Navíc zůstává nejasné, zda Einstein dal k vyjmutí svého mozku souhlas. Některé prameny uvádějí, že chtěl, aby byl mozek využit pro výzkum, jiné tvrdí, že šlo o Harveyho svévolné rozhodnutí. Jeho syn Hans Albert Einstein nakonec odstranění dodatečně schválil, ovšem trval na tom, aby výzkumy byly publikovány pouze v renomovaných vědeckých časopisech. Dnes se části Einsteinova mozku nacházejí v amerických muzeích, například v Mütterově muzeu ve Filadelfii, kde si návštěvníci mohou prohlédnout tenké řezy upevněné na mikroskopických sklíčkách.
Einsteinův mozek tak zůstává symbolem fascinace lidským géniem. Věda v něm hledá klíče k pochopení geniality – jedni vidí odpověď v anatomických zvláštnostech, jiní v prostředí a celoživotní intelektuální stimulaci. Ať už je pravda jakákoli, příběh Einsteinova mozku ukazuje, jak hluboká je naše touha porozumět tajemství lidské mysli – a možná i odhalit recept na genialitu.