Policie po razii u jihomoravských silničářů obvinila pět lidí včetně šéfa Hanáka
2. 10. 2025 – 16:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) po úterní razii v krajské příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje obvinili pět lidí, a to ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky či přijetí úplatku.
Jde o tři zakázky z roku 2023. Policie obviněné stíhá na svobodě. Na webu o tom dnes informoval olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun. Mezi obviněnými je ředitel příspěvkové organizace Roman Hanák i šéf blanenské pobočky Miloš Bažant. ČTK to řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha (ODS). Bažant ČTK sdělil, že se k případu nemůže vyjadřovat a odkázal na mluvčí. Hanák zatím nereagoval.
Detektivové z NCOZ zasahovali u silničářů na jihu Moravy v úterý. Zásah se týkal blanenské pobočky, případné další nejsou známy.
"Ředitel Roman Hanák dnes informoval vedení kraje, že patří mezi obviněné ve věci veřejných zakázek dopravních staveb. Obviněný je i šéf blanenské pobočky Miloš Bažant. Vyžádali jsme si podklady, abychom věděli, z čeho konkrétně jsou obviněni. Hanák si vzal dva dny indispozičního volna, v pondělí máme společné jednání, kde budeme situaci řešit. Tato záležitost se netýká žádného zaměstnance krajského úřadu ani krajského politického představitele," napsal ČTK Crha.
Mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová ČTK sdělila, že z pětice obviněných je jen část zaměstnanců organizace. Přesný počet neuvedla. "U našich zaměstnanců jde o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, vyloučit mohu klauzuli o přijetí úplatku," dodala.
Podle vrchního žalobce současný případ na jihu Moravy souvisí s případem zadávání veřejných zakázek na dopravní stavby v Olomouckém kraji, v nichž bylo rozhodnuto o zahájení stíhání v listopadu 2023 a v listopadu 2024. Trestní řízení je ale vedeno samostatně.
"Jedná se o veřejné zakázky, u nichž byla v každém jednotlivém případě při zahájení zadávacího řízení předpokládaná hodnota ve výši do deseti milionů korun bez DPH," uvedl Dragoun.
Policie jednání posoudila jako trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. U dvou z obviněných také jako trestný čin přijetí úplatku. Obviněným v případě odsouzení hrozí uložení trestu odnětí svobody dva roky až osm let.
"Obvinění byli policejním orgánem krátkodobě omezeni na osobní svobodě, ale ze zadržení byli propuštěni, návrh na jejich vzetí do vazby nebyl soudu podán," doplnil Dragoun.