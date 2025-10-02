Konec razítek v pasech! Jste připraveni na velkou změnu v cestování?
2. 10. 2025 – 14:35 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Zapomeňte na tradiční sbírání razítek při cestách po Evropě. Už 12. října startuje nový biometrický systém vstupu a výstupu (EES), který má během půl roku plně nahradit starý způsob kontroly hranic. Cestující čeká sken obličeje, sejmutí otisků prstů a registrace v centrální databázi. Pro milovníky nostalgie je to poslední šance získat razítko do pasu – brzy se stane raritou.
Biometrie místo štemplů
Evropská unie nasazuje do hry automatizované technologie, které mají zrychlit a zpřesnit kontroly na hranicích. Program se postupně zavede ve 29 zemích schengenského prostoru – od Itálie přes Francii až po Řecko a Španělsko. Při prvním vstupu se cestující budou muset zaregistrovat na kiosku nebo u imigrační přepážky, kde poskytnou fotografie, otisky a údaje z pasu. Děti mladší 12 let budou mít z povinnosti otisků výjimku.
Podle Bruselu je cílem především zvýšení bezpečnosti a efektivity. Díky elektronickému systému budou úřady přesně vědět, kdo vstoupil a kdy odešel. Dosud totiž Evropa neměla centralizovaný nástroj, jak sledovat překročení povolené délky pobytu. To se změní – a každý, kdo překročí limit 90 dnů v půlročním období, bude okamžitě odhalen.
Soukromí pod drobnohledem
Nový systém ale nevyvolává jen nadšení. Kritici upozorňují na otázky ochrany osobních údajů. EU bude shromažďovat celé jméno, datum narození, fotografie, otisky a informace o příjezdu i odjezdu. Tyto citlivé údaje mohou být uchovávány až pět let. Přístup k nim budou mít jen pohraničníci, imigrační úředníci a policie, slibuje Unie. Podle expertů na kyberbezpečnost jsou evropská pravidla ochrany dat jedny z nejpřísnějších na světě a v tomto ohledu dokonce předčí Spojené státy.
Ani tak se ale cestující, kteří mají s biometrií problém, nemohou z povinnosti vyvléknout. Pokud odmítnou poskytnout své údaje, do Evropy se prostě nepodívají.
Po EES přijde ETIAS
Biometrický systém je jen první krok. Už v roce 2026 má následovat další novinka – Evropský systém cestovních informací a povolení (ETIAS). Ten se dotkne občanů bezvízových zemí, například USA, Kanady či Austrálie. Cestující budou muset vyplnit online žádost, zaplatit poplatek 20 eur a získat povolení s platností tři roky.
EU varuje, že kolem ETIAS se už množí podvodné weby nabízející falešná povolení za přemrštěné ceny. Cestovatelé proto mají využívat jen oficiální stránky Unie.
Rozlučte se tedy s razítky v pasech – Evropa vstupuje do digitální éry, kde rozhodují skenery a databáze. Pro některé je to vítaná úleva, pro jiné konec romantiky cestování.