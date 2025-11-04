Tajemství levnějšího nákupu: jak důchodce získá kvalitní potraviny (skoro) zadarmo
4. 11. 2025 – 12:57 | Zprávy | Anna Pecena
Zatímco některé účty za jídlo jdou stále nahoru, existuje cesta, jak tomu čelit. Pro důchodce je zde možnost získat potraviny za výrazně nižší cenu — nebo dokonce zdarma — díky výdejním místům Česká federace potravinových bank. Zní to skoro příliš dobře, ale je to skutečnost, na kterou má nárok i řada seniorů.
Co jsou potravinové banky a jak fungují
Potravinové banky v Česku fungují jako neziskové organizace, které shromažďují potraviny od řetězců, výrobců či prostřednictvím sbírek a distribuují je dále mezi potřebné. Tyto potraviny často jsou trvanlivé nebo méně „atraktivní“ (např. po poškozeném obalu či těsně před koncem minimální doby trvanlivosti), ale stále bezpečné ke konzumaci.
Jako důchodce se tak můžete obrátit na výdejní místo ve svém okrese nebo na sociální odbor obce, který vás může doporučit. V některých regionech jsou i mobilní výdejny, kam senior dojede nebo která dojede k němu.
Proč by měl důchodce zajít právě sem
Vývoj cen potravin ukazuje, že senioři s fixním důchodem hledají každý způsob, jak ušetřit. A právě potravinová banka nabízí úlevu – bez nutnosti běžet po akcích, slevách či slevových kartičkách. Například v Potravinová banka Vysočina fungují výdeje pro seniory a je možné získat pravidelný balíček, pokud je vaše situace důvodem k pomoci. Navíc zprávy ukazují, že senioři tvoří významnou část klientely.
Stačí se informovat — často stačí doložit trvalý pobyt, občanský průkaz a doporučení od sociálního odboru nebo neziskové organizace. Potraviny pak získáte za symbolickou cenu nebo zdarma, čímž reálně snížíte náklady na domácí rozpočet.
Jak to udělat v práci: kroky, které můžete podniknout
-
Zjistěte, která potravinová banka nebo výdejní místo působí ve vašem kraji – třeba přes web České federace potravinových bank.
-
Kontaktujte místní sociální odbor v obci nebo městě, kde máte trvalý pobyt, a zjistěte, zda vás může doporučit jako klienta.
-
Připravte potřebné doklady – občanský průkaz, případně potvrzení o příjmu, pokud to výdejní místo vyžaduje.
-
Zjistěte, v kterých dnech a na kterém místě se výdej koná, a zda je nutné se zaregistrovat či přijít v čas. Například mobilní výdejny jezdí podle harmonogramu.
-
Při převzetí balíčku si všímejte složení – často obsahuje trvanlivé potraviny, někdy i čerstvou zeleninu nebo pečivo. Můžete tím výrazně snížit výdaje za běžný nákup.
Závěrem lze říci, že pokud jste senior a trápí vás veškeré ty rostoucí účty, pak výdejní místa potravinových bank jsou konkrétní cestou, jak ušetřit. Nečekejte, že se vše vyřeší samo – projeďte svůj kraj, zjistěte výdejní místo, kontaktujte sociální odbor a začněte balíčky využívat. Vaše peněženka i domácí rozpočet vám poděkují.