Babiš chce zablokovat emisní povolenky ETS2, hledá spojence v Polsku
4. 11. 2025 – 13:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prvním velkým cílem Andreje Babiše na evropské scéně je zhatit plány Evropské unie na nový systém emisních povolenek ETS2, napsal bruselský server Politico s odvoláním na programové prohlášení nové české vlády, které uniklo do médií.
Server si všímá i toho, že se český politik, který byl po vítězství v parlamentních volbách pověřen jednáním o stavení budoucí vlády, více zaměřuje na potlačení zelené agendy EU, než na podkopávání Ukrajiny. Mohl by tak najít spojence spíše u polského premiéra Donalda Tuska, než u jeho maďarského kolegy Viktora Orbána.
Babišova vláda "odmítne emisní povolenky ETS2 a sníží poplatky za distribuci a přenos", píše se v návrhu programu nové české vlády. "Green Deal je v současné podobě neudržitelný, proto budeme prosazovat jeho zásadní revizi. Zákaz prodeje a výroby aut se spalovacím motorem od roku 2035 je nepřijatelný," dodává text podle Politico.
Bruselský server si rovněž všímá, že v části, která pojednává o zahraniční politice, dokument uvádí, že "Evropská unie má své limity – nemá právo vnucovat členským státům rozhodnutí, která zasahují do jejich vnitřní suverenity".
Programové prohlášení budoucí české vlády je podle respektovaného bruselského serveru důležité zejména kvůli tomu, že se unijní úředníci již nyní chystají "na dopad návratu populisty Babiše k jednacímu stolu". Očekává se, že se tak stane na summitu EU, který začíná v Bruselu 18. prosince. Existují přitom obavy, že se budoucí český předseda vlády spojí s maďarským premiérem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem, a posílí tak blok vystupující proti Kyjevu a blokující další pomoc Ukrajině.
"Program však ukazuje, že se Babiš více zaměřuje na potlačení zelené agendy EU, než na podkopávání Ukrajiny (alespoň prozatím)," konstatuje Politico. Podobně přitom vystupuje polský premiér Tusk, který mimo jiné prosazoval, aby se do závěrů říjnového summitu dostalo, že jakékoli budoucí klimatické cíle budou doplněny o takzvanou revizní klauzuli.
Závěry summitu nepožadovaly žádné konkrétní změny klimatických předpisů, nicméně pokud se Tusk spojí s Babišem, křehký konsensus v rámci EU ohledně klimatu by mohl být v ohrožení, píše Politico.
"Důležitou prioritou naší zahraniční politiky je obnova a posílení narušených vztahů v rámci Visegrádské skupiny, založená na vzájemném respektu, společných zájmech a efektivní regionální spolupráci," všímá si server dalších řádků v programovém prohlášení budoucí české vlády. Visegrádskou čtyřku tvoří Polsko, Slovensko, Česko a Maďarsko, nicméně v posledních letech spolupráce v rámci skupiny příliš nefungovala.
Babiš se ale místo toho, aby se připojil k Orbánovi, kterého čeká příští rok těžký boj o znovuzvolení, dívá na Polsko jako na svého potenciálního spojence na zasedání Evropské rady, dodává server.
Za další důležitý bod programového prohlášení považuje Politico Babišův záměr osobně dohlížet na politiku Evropské unie, což znamená, že bude zrušen post ministra pro evropské záležitosti.
Ohledně Ukrajiny prohlášení uvádí pouze, že Česká republika bude podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajině a eliminaci rizik války v Evropě, všiml i server.
Server Politico věnoval Babišovi celou první část svého ranního newsletteru Brussels Playbook. V závěru uvedl, že Brusel čeká opětovné seznámení se s politikem, který je podobný Donaldu Trumpovi a který se "řídí spíše svým instinktem než ideologií a loajalitou ke své straně". Co to pro EU znamená, se teprve uvidí, nicméně podle analytika Milana Niče se Babiš stane "velmi brzy problémem", protože bude muset svým voličům ukázat, že "bojuje s Bruselem".