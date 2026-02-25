Tahle znamení milují jen jednou: kdo má podle hvězd největší šanci na lásku až do smrti?
25. 2. 2026 – 9:33 | Zprávy | Anna Pecena
Víte, co je horší než být single? Být zamilovaný do někoho, kdo si na lásku „na celý život“ jen hraje. Podle astrologů ale existují znamení, která neberou věrnost na lehkou váhu — a ta, která umějí milovat tak dlouho, až to ostatní musejí obdivovat.
Horoskopová láska je atraktivní téma: kdo z nás by nechtěl zjistit, zda hvězdy opravdu určily, že najdeme partnera na celý život? A jestli máte doma někoho, kdo si skutečně dokáže střežit vztah desítky let, astrologie přesto nabízí určité vodítko. Podle astrologických článků jsou některá znamení stabilnější a oddanější než jiná — i když vědecké studie upozorňují na to, že samotný zvěrokruh neovlivňuje délku manželství přímo.
Znamení, která milují pomalu, ale navždy
Podle českých astrologických portálů je Býk legendou ve věrnosti: miluje klidně, pomalu a svou partnerku či partnera už nepustí, jakmile jednou otevře srdce. Býk touží po rituálech, domově a pocitu bezpečí, který chce budovat roky. Stejně tak další znamení s „pevnou“ energií — například Rak, který dává vztahu veškerou svou emocionální inteligenci a péči, a Kozoroh, pro kterého je dlouhodobý závazek symbolem zralosti a stability — patří mezi ty, kdo myslí lásku vážně.
Astrologové často zmiňují i další zemská a vodní znamení (např. Pannu či Rak), u nichž je podle tradiční astrologie založení rodiny a dlouhodobý vztah jedním z životních cílů. V praxi ale jejich přístup k lásce může být odlišný: zatímco Býk staví na klidu a stabilitě, Rak miluje emocionálně intenzivně a ochranitelsky.
Páry, které podle astrologie vydrží nejdéle
Astrologie rovněž zkoumá kompatibilitu mezi jednotlivými znameními a nabízí populární párové kombinace, které by měly mít nejlepší šanci na dlouhou lásku. Například spojení vodního Raka a zemského Býka může podle astrologů vytvářet velmi pevný a emocionálně bezpečný vztah — kombinace emocí a praktičnosti je prý to, co udrží vztah i v těžších chvílích.
Podobně se často vyzdvihují i kombinace jako Ryby s Rybami či Rakem, kde hluboká empatie jednoho podporuje potřebu emocionálního propojení druhého. Takové páry podle horoskopů najdou společnou řeč i roky po první zamilovanosti.
Realita versus planeta lásky
Je ale dobré si uvědomit, že astrologická predikce je spíše zábavnou nápovědou než vědou. Výzkumy totiž ukazují, že znamení zvěrokruhu nemá statisticky významný vliv na pravděpodobnost uzavření manželství nebo to, jak dlouho vztah vydrží. To potvrzuje analýza, která se zabývala milióny manželství ve Velké Británii a nenašla přímou souvislost mezi znamením a úspěchem vztahu.
Zkrátka: i když astrologie umí romanticky obarvit lásku a dodat jí patinu osudu, skutečná dlouhověkost vztahu stojí především na komunikaci, důvěře a společných cílech — ať už máte narozeniny v jakémkoli znamení.