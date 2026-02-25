Trump v nejdelším poselství o stavu unie chválil stav ekonomiky a hrozil Íránu
25. 2. 2026 – 9:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek SEČ ve svém rekordně dlouhém projevu o stavu unie prohlásil, že Amerika je zpět, bohatší a silnější než kdy dříve.
Chválil vývoj ekonomiky, hovořil o klesajících životních nákladech, větší bezpečnosti a poklesu nelegální migrace. Zdůraznil, že nedopustí, aby Írán získal jadernou zbraň, ale zároveň připustil, že by si přál spor s Teheránem vyřešit spíše diplomatickou cestou. Opoziční demokraté, z nichž desítky projev bojkotovaly a někteří sál opustili během řeči, v oficiální reakci republikánského prezidenta obvinili ze šíření lží a ostře zkritizovali jeho imigrační politiku.
Trump v úvodu projevu prohlásil, že "Amerika je respektována jako nikdy předtím" a že "stav unie je silný". "Naše země opět vyhrává, dokonce vyhráváme tolik, že lidé nevědí, co s tím dělat," prohlásil prezident s odkazem na americký mužský hokejový tým, který byl mezi pozvanými hosty a který přivezl zlatou medaili ze ZOH v Miláně. Trump uvedl, že brankáři Connoru Hellebuyckovi udělí nejvyšší civilní vyznamenání - Prezidentskou medaili svobody.
Převážnou část svého bezmála hodinu a 50 minut trvajícího projevu, který byl podle médií nejdelší v novodobých dějinách, Trump věnoval ekonomice a domácí politice. V této souvislosti hovořil o poklesu cen potravin, dalšího spotřebního zboží či léků na předpis a podle komentátorů nepravdivě obviňoval svého demokratického předchůdce Joea Bidena z předání země uprostřed největší inflace v dějinách USA. Sobě republikánský prezident naopak připsal zásluhy za to, že je americká ekonomika "nažhavenější než kdy dřív".
Trump se rovněž opět vyjádřil k rozhodnutí nejvyššího soudu, který minulý týden poměrem šest ku třem rozhodl v neprospěch jeho globálních plošných cel. Verdikt soudu Trump označil za nešťastný a otočil se ke čtyřem soudcům, kteří byli přítomni. Pět z devíti soudců nejvyššího soudu se projevu nezúčastnilo poté, co Trump prohlásil, že mu je jedno, zda přijdou.
Prezident zároveň prohlásil, že hranice USA s Mexikem je bezpečnější než kdy dříve, hovořil o rekordním poklesu nelegální migrace do USA, prudkém poklesu v objemu pašovaných drog přes hranici, jakož i obecném poklesu kriminality, což přičetl posílení bezpečnosti v ulicích. Stran priorit zmínil například boj s korupcí, přičemž oznámil, že Bílý dům před čtyřmi měsíci zahájil "válku proti podvodům" a že operaci povede viceprezident J. D. Vance.
Závěr projevu, který se obvykle soustředí hlavně na domácí témata, Trump věnoval zahraniční politice. Zopakoval svá dřívější tvrzení, že ukončil osm válek, což řada médií označila za zveličené tvrzení s tím, že některé z těchto konfliktů trvaly jen několik dní. Zároveň ale připustila, že si prezident může připsat významnou roli ve zprostředkování příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Trump, který se opakovaně nechal slyšet, že by si zasloužil Nobelovu cenu za mír, rovněž opět prohlásil, že Rusko by neprovedlo invazi na Ukrajinu, kdyby byl tehdy prezidentem. Deník The New York Times (NYT) v této souvislosti připomněl, že Trump před volbami sliboval, že by válku na Ukrajině dokázal ukončit do 24 hodin. Válka přitom v úterý vstoupila do svého čtvrtého roku.
Šéf Bílého domu také zdůraznil, že nedopustí, aby Írán získal jadernou zbraň. V této souvislosti ale řekl, že preferuje diplomatické řešení íránské jaderné otázky a že USA chtějí uzavřít novou dohodu. Írán přitom dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje, což krátce před Trumpovým projevem zopakoval na síti X íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí.
Guvernérka státu Virginie Abigail Spanbergerová v odpovědi demokratů na projev uvedla, že prezident opět "lhal, hledal obětní beránky, odváděl pozornost a nenabídl žádná skutečná řešení naléhavých problémů". V této souvislosti prohlásila, že Trump některé z těchto problémů aktivně zhoršuje, přičemž ostře zkritizovala jeho migrační politiku a také zpochybnila jeho snahy skutečně snížit životní náklady Američanů.
Desítky demokratických zákonodárců Trumpův projev bojkotovaly a několik dalších opustilo sál během projevu.
Hned na úvod projevu ostraha vyvedla ze sálu demokratického kongresmana Ala Greena. Tento politik z Texasu podle nich přišel s transparentem, na kterém stálo: Černoši nejsou opice. Odkazoval tak na Trumpův dřívější příspěvek na jeho sociální síti Truth Social s videem, které zobrazovalo bývalou hlavu státu Baracka Obamu a jeho manželku Michelle jako opice. Bílý dům později příspěvek odstranil a tvrdil, že ho zveřejnil jeho zaměstnanec omylem. Green byl přitom vyveden i při Trumpově projevu ke Kongresu loni.
Ze sálu během projevu odešel například kongresman Bill Foster, političky Lauren Underwoodová nebo Madeleine Deanová. Odešla také demokratická politička z Minnesoty Ilhan Omarová, která se stala první somálskou Američankou zvolenou do Kongresu. Při prezidentových tvrzeních o podvodech v Minnesotě týkajících se tamní somálské komunity vykřikla, že Trump je lhář.
Trumpův projev o stavu unie byl zatím nejdelší v novodobých dějinách a trval zhruba hodinu a 48 minut. Prezident tak o osm minut překonal svůj loňský projev ke Kongresu krátce po návratu do funkce, který technicky nebyl poselstvím o stavu unie. Dosavadní rekord v trvání projevu o stavu unie držel demokratický prezident Bill Clinton, jehož řeč v roce 2000 trvala bezmála 90 minut.