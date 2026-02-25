Falešné weby „státních institucí“ vám vykradou peněženky
25. 2. 2026 – 9:34 | Zprávy | Anna Pecena
Myslíte si, že když kliknete na stránky „ministerstva“ nebo „úřadu“, jste v bezpečí? Omyl. Stačí jediná nepozornost a můžete dobrovolně odevzdat své osobní údaje podvodníkům, kteří se jen smějí za monitorem. Falešné weby státních institucí jsou dnes jednou z nejrychleji rostoucích pastí na internetu – a míří hlavně na ty, kteří věří oficiálnímu vzhledu a státnímu znaku.
Podvodníci si dnes nekleknou k telefonům, ale posílají vám odkaz na „web úřadu“, který vypadá jako ten pravý. Tato nová generace podvodů se šíří e-maily, SMS nebo QR kódy na letácích v diskuzích. Cíl? Vylákat citlivé údaje jako číslo účtu, rodné číslo nebo přihlašovací hesla – a různými cestami vás okrást!
Jak to funguje:
Podvodná stránka může mít stejné barvy, logo i text jako oficiální web ministerstva nebo jiné instituce, ale v URL řádku se skrývá trhák: není to „.gov.cz“ nebo jiná oficiální doména, ale jiný konec, může to být .com, .net, .org nebo úplně cizí doména. Často je navíc vložen do e-mailu či SMS jako lákavý odkaz.
Jak poznat falešnou stránku dřív, než ztratíte peníze
První pravidlo: nikdy neklikat na odkaz v náhodném e-mailu či SMS, i když vypadá, že „přišel od úřadu“. Podvodníci používají techniku zvanou phishing – lákají vás, abyste klikli a zadali údaje do stránky, která se tváří jako oficiální, ale ve skutečnosti je jejich.
Dále si všimněte:
-
URL adresa: Oficiální české státní stránky mají doménu .gov.cz nebo jiné autorizované adresy. Pokud vidíte něco jiného, buďte na pozoru.
-
HTTPS a zámek: I když je tam „https“ a malý zámek, neznamená to automaticky, že je stránka legitimní – falešné weby mohou mít i to. Podívejte se raději na celou adresu a její koncovku.
-
Gramatika a design: Podvodné stránky často obsahují překlepy, špatné věty nebo nesmyslné nabídky.
-
Žádné osobní údaje: Úřady vás nikdy nepožádají o hesla, čísla účtů či jednorázové kódy přes formulář na webu. Pokud je tam takový požadavek, je to jasný podvod.
Jak se bránit a co udělat, když už jste klikali
Nejlepší obrana je zdravé podezření. Pokud přijde zpráva, která říká, že „musíte něco potvrdit, jinak vám hrozí pokuta nebo ztráta práv“, NEKLÍKEJTE. Raději si ručně napište adresu úřadu do vašeho prohlížeče – nikdy nepoužívejte odkaz z podezřelého e-mailu.
Pokud už jste na falešné stránce zadali údaje, okamžitě:
-
kontaktujte banku a zablokujte karty,
-
změňte hesla na důležitých službách,
-
nahlaste incident policii a instituci, kterou web napodoboval.
Podvodné weby nejsou jen nepříjemnost – jsou nebezpečná past, která může zničit vaše úspory během chvilky. Buďte o krok napřed a nenechte se napálit!