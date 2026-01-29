Žalobkyně pustila z vazby bývalého náměstka Budinského viněného v motolské kauze
29. 1. 2026 – 12:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Státní zástupkyně nechala propustit z vazby bývalého náměstka motolské nemocnice Pavla Budinského viněného v korupční kauze nemocnice.
Informaci serveru Seznam Zprávy potvrdil ČTK lékařův advokát Michal Sýkora. Později dopoledne potvrdil rovněž to, že jeho klient už opustil brány pankrácké věznice. Někdejší náměstek strávil za mřížemi téměř rok. Byl posledním z obviněných, který ve vazbě zůstával - někdejšího ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka propustil soud minulý týden.
Při odchodu z věznice Budinský podle záběrů České televize stručně uvedl, že je rád, že jde domů, a že se nyní musí seznámit s tím, co mu policie klade za vinu. "To někdo tvrdí," odpověděl s pokrčením ramen na konstatování, že podle policie bral úplatky.
Seznam Zprávy napsaly, že po propuštění na svobodu bude Budinský pod dohledem probačního úředníka a bude se také muset v určených časech zdržovat v místě bydliště. Má rovněž zákaz vycestovat do zahraničí a musí odevzdat cestovní pas. Obdobné podmínky stanovil soud i Ludvíkovi.
Bývalý provozně-technický náměstek byl ve vazební cele od konce loňského února. Policie jej vedle přijímání úplatků viní také z dotačního podvodu, poškození finančních zájmů EU, nepřímého úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti.
Kvůli údajnému úplatkářství nemocničních dodavatelů čelí v motolské kauze stíhání celkem 19 lidí a tři firmy. Vedle Ludvíka a Budinského je mezi nimi advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz.
Podle policie se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv. Dotační podvod s Ludvíkem a Budinským podle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel, kteří jsou rovněž mezi stíhanými.
Ludvík novinářům po propuštění řekl, že naprosto odmítá všechna obvinění, kterým čelí. Policie má podle něj důkazy, které jednoznačně dokazují, že nic z toho, z čeho je obviněný, nespáchal. Popřel také, že by si někdy řekl o úplatek.