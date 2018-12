Tádž Mahal bude stát v 'jiném' městě. Kvůli muslimům mění Indie názvy měst

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Indie se snaží zbavit důkazů o tom, že zemi kdysi vládli muslimové. Vládní hinduistická Indická lidová strana (BJP) premiéra Naréndry Módího rozjela vlnu přejmenovávacího šílenství. V rámci předvolebního boje mění nejen názvy ulic a měst, ale dokonce i okresů.

Není to poprvé, co se v Indii hromadně měnily místopisné názvy. Od získání nezávislosti v roce 1947 bylo více než 100 indických měst, včetně těch nejdůležitějších, přejmenováno, neboť jejich názvy až příliš připomínaly koloniální dědictví. Z Bombaje se stala Mumbaí, z Kalkaty Kolkata, z Madrásu Čennaí.

Hrdost na identitu, výraz kulturní příslušnosti, lingvistický nacionalismus či prostý rozmar, to vše v minulosti vedlo ke změnám místopisných názvů.

Na začátku července dostalo železniční nádraží Mugalsaráj ve státě Uttarpradéš jméno po Dín Dajálu Upádhjájovi, ideologovi BJP. Přejmenování prosadila právě BJP, která v tomto státě vládne.

Minulý měsíc bylo v témže státě přejmenováno město Íláhábád na Prájagrádž. Očividně šlo o snahu obnovit prastarou identitu města, které je významným hinduistickým poutním místem (nachází se na soutoku tří posvátných řek). Daleko větší význam však mělo to, že lídry BJP štvalo 435 let staré jméno, které dal městu muslimský vládce.

Na Tádž Mahal do "nového" města

Jako kdyby to nestačilo, místní vláda změnila název okresu Fajzábád na Ajódhja. Toto město je známo jako rodiště hinduistického boha Rámy. Právě zde v roce 1992 zničil dav hinduistů starobylou mešitu, což zahájilo vlnu sektářského násilí po celé zemi, při němž zahynulo na 2000 lidí.

Nyní chtějí vůdci BJP dát hinduističtěji znějící jména i městům Ágra v Uttarpradéši, kde se nachází slavný památník Tádž Mahal, a Ahmadábádu ve státě Gudžarát.

Nové názvy mají velebit slavnou hinduistickou minulost Indie a naopak upozadit islámské dědictví. Kritici premiéra Módího současnou přejmenovávací kampaň považují za ránu pro proslulý indický synkretismus - spojování odlišných náboženství a kultur.

V roce 2014 změnila Módího vláda název ulice v centru Dillí pojmenované po mughalském vladaři Aurangzébovi na ulici Abdula Kaláma, exprezidenta, který vedl indický raketový program. "Zde však BJP nechala nahradit jméno muslimského nepřítele jménem muslimského vlastence," poznamenává indický novinář Átiš Tasír.

Není snadné pochopit, proč by se většinoví hinduisté měli v Indii cítit jako málo zastoupená a perzekvovaná většina. Přitom přesně tak je vykresluje BJP. Více než 7000 z 670 tisíc indických vesnic jich je pojmenovaných po bozích Rámovi a Krišnovi. V porovnání s tím nese jméno mughalského krále Akbara pouhých 234 vesnic.

Lidem je to fuk...

Přejmenovávání měst a vesnic se uskutečňuje i jinde ve světě z různých důvodů, z nichž některé se podobají těm indickým. V sousedním Pákistánu bylo mnoho ulic či míst přejmenováno, aby odkazovaly na muslimské hrdiny a osobnosti.

Kritici tvrdí, že vymazávání muslimských jmen v Indii je jen způsob, jak zbavit moci indické muslimy a upřít jim podíl na historii země. Historik Irfan Habíb k tomu říká, že dějiny jsou vždy "první obětí politiky".

Ministerstvo vnitra na jaře uvedlo, že obdrželo 27 návrhů na přejmenování vesnic, měst či železničních nádraží. Většina z nich pochází ze států Rádžasthán a Harijána, kde je u moci BJP.

Vzhledem k tomu, že Indii za pět měsíců čekají parlamentní volby, lze současnou vlnu přejmenovávání vidět i jako snahu přilákat voliče. Není však jisté, že se tak skutečně stane. Lidé za změny názvů nedemonstrují a není ani patrná jejich uspokojení nad tím, že k nim dochází.

"Pokud chybí rozsáhlejší zlepšení sociální situace, přejmenovávání může navodit zdání, že se věci mění," říká sociolog Saňdžaj Šrívastav. "Nejsem si ale jist, že to někoho zajímá. Nepřipadá mi to jako lákadlo na volební hlasy, kromě toho, že to upevňuje image BJP jako 'rozhodující' síly ve všech oblastech. Je to skutečně jenom politické divadlo."