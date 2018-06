Jak vznikly názvy zemí?

12:40

Volby do sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO s 25,5 procenta hlasů. Sociální demokracie, se kterou ANO nyní sestavuje koaliční vládu, by skončilo v blízkosti pětiprocentní hranice nutné pro vstup do dolní parlamentní komory. Dostalo by 5,4 procenta hlasů, vyplynulo z bleskového průzkumu agentury Phoniex Research pro Blesk Zprávy.