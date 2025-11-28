SZIF je připravený pozastavit dotace Agrofertu, pokud bude Babiš ve střetu zájmů
28. 11. 2025 – 13:58 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je připravený pozastavit vyřizování žádostí o dotace firmám z holdingu Agrofert, pokud se vlastník holdingu předseda hnutí ANO Andrej Babiš stane premiérem a nadále bude ve střetu zájmů.
ČTK to dnes řekl generální ředitel SZIF Petr Dlouhý. Případné pozastavení by podle něj trvalo do doby, než by si byl SZIF jistý, že poskytnutí dotací není v rozporu se zákonem.
V tuto chvíli by se případné pozastavení týkalo třeba kompenzací za hospodaření v místech, kde je horší kvalita půdy, takzvané ANC, uvedl Dlouhý. V první fázi by firmy z holdingu Agrofert podle něj nedostaly zhruba 100 milionů korun.
Prezident Petr Pavel avizoval, že jestli Babiš veřejně nevysvětlí, jak svůj střet zájmů vyřeší, premiérem ho nejmenuje. Podle Babiše jde o citlivou záležitost, vysvětlení slíbil už dřív těsně před svým jmenováním. Na dotazy poslanců, jak bude při řešení střetu zájmů postupovat, Babiš odmítl na čtvrteční mimořádné schůzi Sněmovny odpovídat.
"Z preventivních důvodů tu administraci u případně dotčených žádostí bychom pozastavili až do doby, kdy bychom měli nějaké větší ujištění, že bychom neposkytovali dotace někomu, kdo by mohl být teoreticky ve střetu zájmů," uvedl Dlouhý. "Ale v tuto chvíli nic nepozastavujeme, tu situaci samozřejmě monitorujeme a chceme jenom preventivně postupovat tak, aby žádná ze stran s tím do budoucna neměla žádné problémy," doplnil.
Server iROZHLAS.cz tento týden informoval o tom, že společnosti Lipra Pork, SPV Pelhřimov, Agro Rozsochy, Vodňanská drůbež a Sady CZ z holdingu Agrofert prohrály spory, které u soudu vedly s ministerstvem zemědělství (MZe) nebo SZIF kvůli nepřiznaným dotacím. V roce 2019 SZIF preventivně pozastavil projekty, na které Agrofert žádal peníze. Týkalo se to 28 projektů za asi 580 milionů korun. Agrofert se ve všech případech bránil u soudu.
"Státní zemědělský intervenční fond nakonec ve všech sporech uspěl," řekla serveru mluvčí fondu Eva Čespiva. Také MZe bylo podle serveru úspěšné. "Všechny doposud projednané žaloby byly zamítnuty, respektive byly zamítnuty kasační stížnosti proti rozsudkům Městského soudu v Praze," uvedl mluvčí MZe Vojtěch Bílý.