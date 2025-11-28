Měli spolu něco? Ornella a Kašpárek zašli na večeři, kuchařova exmanželka neudržela nervy
28. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | Jana Strážníková
Kuchařova bývalá žena zřejmě nepovažuje posezení za pouze přátelské gesto.
Možná si vzpomenete na nedávnou miniaturní aférku, která trvala zhruba sedm minut a vznikla poté, co si Ornella Koktová zašla na večeři do restaurace vyhlášeného šéfkuchaře Radka Kašpárka.
Ornelle nechutnalo, svěřila se s tím na sítích. Kašpárek samozřejmě neslyšel kritiku rád, ale místo veřejného hašteření pozval Ornellu na večeři. Ta si tentokrát pošmákla, opět se s tím svěřila na sítích a bylo po avantýře.
Respektive zdálo se, že už prostě není co řešit. Jinak to ale zřejmě vnímala Kašpárkova nyní již exmanželka Andrea,
Ta totiž prý vyrazila do verbálního útoku a zacílila nejen Ornellu, ale i jejího manžela Josefa: „Co teda nerespektuju, je to, že paní Andrea začala vypisovat mýmu Pepovi. Nejdřív psala mně úplně šíleným způsobem, takže šla do blokace,“ prozradila Ornella ve svém podcastu.
„Ale ona pak začala psát Pepovi: Bůhví co je a není… Máte se na co těšit…Ty vám ještě ukážou...“ popisovala exmanželčino okamžité obviňování z pletek s kuchařem.
„Naštěstí Pepa řekl, že se moc těší. Je super v tom, že to bere s humorem. Chci říct, že je to teda od ní jedovatý,“ odplivla si Ornella.
„Už mu říká Radek… Až začne říkat Ráďo, tak to bude smrdět!“ popichovala kolegyně a kamarádka Agáta Hanychová během Ornellina vyprávění v podcastu.
„I kdyby – tak já jsem se s ním potkala až po jeho rozvodu!“ smála se v reakci Ornella.
Mno. Ještě dobře, že to Pepa bere s humorem.