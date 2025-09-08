Dnes je pondělí 8. září 2025., Svátek má Mariana
8. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Láska jako trám a nejkrásnější tečka pro reality show: Vítězové hlásí zásnuby!
zdroj: Profimedia.cz
Existuje snad větší reklama pro reality show zaměřenou na lásku, než když se vítězové vezmou?

Diváci oblíbené reality show Love Island jistě nemusí dlouho pátrat v paměti, když zaslechnou jména Michal Trabalík a Kristína Víglaská. Jedná se totiž o vítězný pár ročníku 2024.

Pár, který se ale už dávno vymanil z mantinelů pouhého mediálního divadélka před kamerami. Pár, který našel opravdovou lásku, což hodlá stvrdit manželským svazkem.

Michal poklekl při výletu na Tenerife v rámci promo akcí k právě začínající nové řadě Love Islandu. A Kristína o odpovědi nemusela přemýšlet ani vteřinu.

Za své se zřejmě chystá přijmout i partnerovou příjmení: „Budoucí pan a paní Trabalík,“ psali pod video ze zásnub.

Ano, jasně, že existuje video ze zásnub. Copak by si influenceři nechali ujít až takovou příležitost?

O svatbě přitom Kristína přemýšlela již před odletem, kdy nejspíš ještě netušila, že partner už má připravený prsten: „Chceme ji formálnější, elegantnější a s rodinou hlavně,“ prozradila pro eXtra.cz.

V plánu je také rodina: Pěkně postupně chceme jít,“ přikyvovala Kristína. 

