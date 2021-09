Svíčky k „sežrání“. Nad voskovými dortíky se sbíhají sliny

Vypadají jako z dílny vyhlášených cukrářů, zakousnout se do nich ale nedoporučujeme. Sladké cupcaky a koláčky jsou totiž celé z vosku.

Dvaačtyřicetiletá Angel Wyattová, Američanka z Oleanu ve státě New York, vyrábí hyperrealistické svíčky. Kdo by si nevšiml knotu, mohl by přísahat, že tak lákavé dortíčky, skořicové šneky, koláče a cukroví dlouho nikde neviděl. Pravda, k jídlu sice nejsou, ale po škrtnutí sirkou mohou také rozvonět celý byt.

Wyattová se zatím výrobě svíček věnuje ve volném čase. Doufá ale, že svými s nimi okouzlí větší počet zákazníků a z koníčku se tak stane úspěšné podnikání.