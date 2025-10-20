Štvou vás sousedi, kteří pronajímají byt turistům? Blíží se jejich konec
20. 10. 2025 – 15:02 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Evropská komise se chystá zasáhnout do trhu s krátkodobými pronájmy. Podle eurokomisaře Dana Jørgensena je nutné, aby Brusel konečně začal řešit bytovou krizi, která v mnoha městech EU nabírá na obrátkách. Nová pravidla mají omezit spekulace s byty a zlepšit dostupnost bydlení pro běžné občany.
Brusel se pouští do boje o dostupné bydlení
Evropská komise plánuje vůbec první komplexní plán EU zaměřený na dostupné bydlení. Připravuje ho dánský sociální demokrat Dan Jørgensen, který tvrdí, že Unie v této oblasti dlouho zaspala. „Připravovaný plán bydlení se bude týkat oblastí, kde je jasné, že bydlení spadá do evropské kompetence a kde jsme dosud selhávali,“ uvedl Jørgensen.
Podle něj je jedním z hlavních problémů současného trhu s bydlením nekontrolovaný růst krátkodobých pronájmů, které často mění centra měst v turistické zóny a vytlačují místní obyvatele. „Jednou z těchto oblastí jsou krátkodobé pronájmy, kde opravdu potřebujeme více evropských pravidel,“ dodal komisař.
Evropská komise proto chce ještě letos představit konkrétní návrhy, které by měly pomoci členským státům situaci zkrotit. Původní termín byl až rok 2026, ale kvůli naléhavosti sociální krize bylo zveřejnění posunuto už na letošní prosinec.
Airbnb pod drobnohledem
Krátkodobé pronájmy prostřednictvím platforem typu Airbnb nebo Booking.com v posledních letech prudce rostou. Co pro jedny znamená přivýdělek, pro druhé je noční můrou – města se mění v hotely a nájmy letí vzhůru. Jørgensen přiznává, že situace už přerostla rámec národních řešení. „Krátkodobé pronájmy jsou obrovským problémem v mnoha městech,“ upozornil, aniž by jmenoval konkrétní platformy.
Evropská komise zároveň zkoumá, jak si jednotlivé členské státy s tímto fenoménem dosud poradily a jaké nástroje by bylo možné sjednotit na úrovni celé Unie.
Nájemníci pod tlakem, Brusel slibuje akci
Podle Jørgensena je třeba přestat vnímat bydlení jako čistě investiční komoditu. „Když se bydlení stane komoditou, něčím, co se používá ke spekulacím bez nutnosti brát v úvahu zbytek společnosti, pak to samozřejmě může způsobit problémy,“ řekl.
Evropská komise zároveň zvažuje i další kroky – například lepší ochranu práv nájemníků a uvolnění pravidel pro státní podporu. To by mělo vládám umožnit poskytovat dotace nebo daňové úlevy firmám, které staví nebo spravují dostupné byty.
Problém je přitom stále větší. Podle Eurostatu vzrostly mezi lety 2010 a 2023 ceny nemovitostí v EU o 48 procent a nájmy o 22 procent, zatímco inflace stoupla o 36 procent. V některých zemích je situace ještě dramatičtější – v Estonsku vyskočily nájmy o 211 procent, v Litvě o 169 a v Irsku o 98 procent.
Téma bydlení se stane hlavním bodem chystaného evropského summitu, který se uskuteční už příští týden. Lídři EU tam mají diskutovat o návrzích, jež by mohly přinést úlevu milionům lidí, kteří už dnes na střechu nad hlavou sotva dosáhnou.