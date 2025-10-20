Vedením pražské zoo radní dočasně pověřili vedoucího odboru ochrany prostředí
20. 10. 2025 – 14:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Řízením pražské zoologické zahrady byl od 1.do 30. listopadu pověřen šéf magistrátního odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský.
Rozhodli o tom dnes radní města. Současný šéf zoo Miroslav Bobek po obviněních z bossingu a šikany rezignoval na funkci k 31. říjnu a nyní čerpá dovolenou. Příspěvkovou organizaci zatím vedou náměstkyně Markéta Hoidekrová a Eliška Pellešová.
Radní zároveň rozhodli, že má náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) do konce listopadu radě předložit návrh na vyhlášení výběrového řízení na nového ředitele.
Někteří zaměstnanci obvinili Bobka, který stál v čele zahrady od roku 2010, z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N. Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas. Následně vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu. Rezignaci ke konci října Bobek oznámil 30. září.
Server Seznam Zprávy později informoval o rezignaci náměstkyně ekonomicko-provozního útvaru pražské zoo Šárky Novákové. Přinesl svědectví několika jejích podřízených, podle kterých se stejně jako Bobek dopouštěla šikany.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí. Bobek stojí v čele zoo od začátku roku 2010, kdy nahradil Petra Fejka.