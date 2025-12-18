Dnes je čtvrtek 18. prosince 2025., Svátek má Miloslav
Počasí dnes 4°C Mlha

Albert před Vánoci láme ceny: maso, kapr i banány

18. 12. 2025 – 6:32 | Zprávy | Anna Pecena

Albert před Vánoci láme ceny: maso, kapr i banány
nákupy v Albertuzdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Vánoce mají být o pohodě, ne o prázdné peněžence. Albert proto od 17. do 24. prosince 2025 vytahuje leták, který cílí přesně na to, co lidé pár dní před Štědrým dnem skutečně řeší: maso na řízky, kapra na večeři, něco sladkého na stůl a pití do lednice. A ceny jsou nastavené tak, aby se o nich mluvilo.

Předvánoční leták Albertu tentokrát nehraje na exotiku ani zbytečné speciality. Jde přímo na věc. Základní suroviny, klasika českých Vánoc a jasné slevy, které dávají smysl i těm, kdo letáky běžně ignorují. Už na první pohled bije do očí označení „Neporazitelné“ a u některých položek to opravdu není jen marketingová nálepka.

Maso, které rozhodne o štědrovečerní náladě

Hlavní roli hraje maso. Vepřová pečeně bez kosti v celku vychází na 74,90 Kč za kilo, což je sleva 65 procent. To je cena, která se před Vánoci běžně nevidí a potěší každého, kdo plánuje řízky, pečeni nebo sváteční oběd pro širší rodinu. Kuřecí prsní a stehenní řízky mix stojí 119,90 Kč za kilo, sleva 36 procent a jasná volba pro ty, kdo chtějí rychlou klasiku bez experimentů.

Samostatnou kapitolou je kapr. Půlený, chlazený, balený a za 19,90 Kč za 100 gramů. Nabídka platí od soboty 20. prosince, tedy přesně v době, kdy většina domácností řeší, co skončí na štědrovečerním stole. Žádné fronty u kádí, žádné kompromisy.

Ovoce, přílohy a vánoční klasika

Albert nezapomíná ani na doplnění spíže. Banány za 17,90 Kč za kilo patří k nejvýraznějším slevám letáku a hodí se jak na rychlé snídaně, tak pro děti mezi cukrovím. Velký ananas za 59,90 Kč je příjemným bonusem pro ty, kdo chtějí na sváteční stůl přidat něco svěžího.

K tomu Znojmia okurky 5–7 cm za 28,90 Kč, ideální k řízkům i bramborovému salátu. Albert sváteční vánočka o hmotnosti 400 g vyjde na 39,90 Kč a cílí na ty, kdo chtějí hotové řešení bez pečení.

Pití a drobnosti, které se počítají

Leták myslí i na pití. Pilsner Urquell v půllitrové lahvi stojí 25,90 Kč, což ocení návštěvy i domácí pohoda. Kofola v litrovém a půllitrovém balení vychází na 22,90 Kč a zůstává stálicí českých svátků.

Celkově působí vánoční nabídka Albertu jako dobře namířený zásah na jistotu. Žádné složitosti, žádné podmínky, jen ceny, které dávají smysl právě teď. Pro ty, kdo chtějí mít Vánoce klidné a bez zbytečných výdajů, je leták od 17. do 24. prosince jasným signálem, kam zamířit.

Tagy:
Vánoce slevy nákupy Albert akce
Zdroje:
Albert.cz, kupi.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Studená sprcha! Jana Boušková už se chtěla vrátit do Prostřeno, televize to odmítla

Následující článek

Pošta zdražuje, co to znamená pro důchody

Nejnovější články