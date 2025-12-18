Albert před Vánoci láme ceny: maso, kapr i banány
18. 12. 2025 – 6:32 | Zprávy | Anna Pecena
Vánoce mají být o pohodě, ne o prázdné peněžence. Albert proto od 17. do 24. prosince 2025 vytahuje leták, který cílí přesně na to, co lidé pár dní před Štědrým dnem skutečně řeší: maso na řízky, kapra na večeři, něco sladkého na stůl a pití do lednice. A ceny jsou nastavené tak, aby se o nich mluvilo.
Předvánoční leták Albertu tentokrát nehraje na exotiku ani zbytečné speciality. Jde přímo na věc. Základní suroviny, klasika českých Vánoc a jasné slevy, které dávají smysl i těm, kdo letáky běžně ignorují. Už na první pohled bije do očí označení „Neporazitelné“ a u některých položek to opravdu není jen marketingová nálepka.
Maso, které rozhodne o štědrovečerní náladě
Hlavní roli hraje maso. Vepřová pečeně bez kosti v celku vychází na 74,90 Kč za kilo, což je sleva 65 procent. To je cena, která se před Vánoci běžně nevidí a potěší každého, kdo plánuje řízky, pečeni nebo sváteční oběd pro širší rodinu. Kuřecí prsní a stehenní řízky mix stojí 119,90 Kč za kilo, sleva 36 procent a jasná volba pro ty, kdo chtějí rychlou klasiku bez experimentů.
Samostatnou kapitolou je kapr. Půlený, chlazený, balený a za 19,90 Kč za 100 gramů. Nabídka platí od soboty 20. prosince, tedy přesně v době, kdy většina domácností řeší, co skončí na štědrovečerním stole. Žádné fronty u kádí, žádné kompromisy.
Ovoce, přílohy a vánoční klasika
Albert nezapomíná ani na doplnění spíže. Banány za 17,90 Kč za kilo patří k nejvýraznějším slevám letáku a hodí se jak na rychlé snídaně, tak pro děti mezi cukrovím. Velký ananas za 59,90 Kč je příjemným bonusem pro ty, kdo chtějí na sváteční stůl přidat něco svěžího.
K tomu Znojmia okurky 5–7 cm za 28,90 Kč, ideální k řízkům i bramborovému salátu. Albert sváteční vánočka o hmotnosti 400 g vyjde na 39,90 Kč a cílí na ty, kdo chtějí hotové řešení bez pečení.
Pití a drobnosti, které se počítají
Leták myslí i na pití. Pilsner Urquell v půllitrové lahvi stojí 25,90 Kč, což ocení návštěvy i domácí pohoda. Kofola v litrovém a půllitrovém balení vychází na 22,90 Kč a zůstává stálicí českých svátků.
Celkově působí vánoční nabídka Albertu jako dobře namířený zásah na jistotu. Žádné složitosti, žádné podmínky, jen ceny, které dávají smysl právě teď. Pro ty, kdo chtějí mít Vánoce klidné a bez zbytečných výdajů, je leták od 17. do 24. prosince jasným signálem, kam zamířit.