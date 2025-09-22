Stonehenge stále nevydal svá tajemství. Nově víme, že byl větší a ze vzdáleného místa a doby
22. 9. 2025 – 11:33 | Zpravodajství | Alex Vávra
Objev chemického otisku Oltářního kamene převrátil zažité představy o Stonehenge. Kámen, o němž se věřilo, že pochází z Walesu, má své kořeny ve Skotsku – stovky kilometrů daleko. Jak dokázali lidé doby kamenné přesunout šestitunový blok napříč Británií?
Stonehenge už po staletí stojí uprostřed wilthshirských plání jako tichý svědek dávné minulosti. Lidé k němu chodí hledat odpovědi, ale čím víc se do něj noříme, tím větší se zdá být temnota, která ho obklopuje. Místo, které mělo být vysvětlené a zařazené do učebnic, se stále brání odhalení. I když si myslíme, že známe všechna tajemství jeho stavby, vždy se objeví nové trhliny v našem poznání. A právě teď se největší otazník vznáší nad původem Oltářního kamene – masivního bloku, jenž se v srdci monumentu stal záhadou v záhadě. Dlouho se věřilo, že pochází z Walesu. Nové důkazy ale naznačují, že se jeho příběh táhne mnohem dál – až do sychravých krajů Skotska.
Současný kruh Stonehenge tvoří něco přes osmdesát kamenů. Víme ale, že v dávných dobách jich stálo mnohem víc. Chybějící bloky nám navždy unikly a s nimi i část tajemství. Každý ze zbývajících kamenů je rozdělen do kategorií, podle původu či umístění. Během let vědci zkoumali jejich složení, hmotnost i účel. Už dávno se ukázalo, že nejde o uniformní materiál – že někdo vědomě shromáždil kameny z mnoha různých míst a spojil je v jediný kruh, jehož smysl se nám stále vyhýbá.
Nečekaný původ odhalen
Oltářní kámen patří mezi několik málo bloků, které nejsou sarsenové. Jde o desku nazelenalého pískovce Old Red Sandstone, skrytě ležící pod dvěma spadlými obry největšího trilitonu. Nevíme, zda byl kdysi vztyčen, nebo měl od počátku spočívat jako podstavec, snad pro oběti, snad pro rituály, které už dnes nedokážeme pojmenovat. Jeho rozměry – 4,8 × 0,9 metru – a váha přes šest tun mu dávají důstojnost i hrozivost. Když stojíte v jeho blízkosti, máte pocit, že tu není jen kámen, ale i něco, co přetrvalo dávné časy a čeká, až si někdo všimne.
Právě tento blok si vybrali vědci z Curtin University, aby mu dali novou tvář. Vzali drobné fragmenty, zkoumali minerální zrna a jejich chemické složení, aby vytvořili jedinečný otisk jeho původu. Chemie neklame: stejně jako otisk prstu člověka nelze zaměnit, i horniny nesou stopu svého zrození. Výsledek byl šokující – místo Walesu ukázal kámen k severovýchodnímu Skotsku, do drsné Orcadiánské pánve.
„Naše analýza ukázala, že minerální zrna v Oltářním kameni jsou stará 1 až 2 miliardy let, zatímco jiná asi 450 milionů let. To nám poskytlo jasný chemický otisk, který ukazuje na Skotsko, minimálně 750 kilometrů od Stonehenge,“ uvedl vedoucí autor Anthony Clarke. Slova suchá, vědecká. Ale v jejich podtextu je cosi děsivého: někdo před více než čtyřmi tisíci lety dokázal dopravit obrovský kámen z konce Británie na její úplný opačný konec.
Temná logika transportu
Jak? To je otázka, která otevírá další propast. Richard Bevins z Aberystwyth University poznamenal, že objev je teprve začátek – teprve nyní začíná hon za přesným místem původu. Ale mnohem víc než samotné naleziště děsí možnost, že neolitické kmeny měly znalosti a schopnosti, které si odmítáme připustit.
Přeprava tak masivního nákladu přes hory, lesy a řeky by byla na souši prakticky nemožná. Vědci proto mluví o pravděpodobné námořní trase, podél britského pobřeží. Představme si obrovské prámové lodě, nesoucí šestitunové bloky, muže a ženy organizované do složitého řetězce, který táhl kámen z jednoho konce země na druhý. Neolitická Británie tak možná nebyla souborem izolovaných osad, ale společností, kde fungovala dálková výměna, obchodní sítě a kolektivní koordinace.
Profesor Chris Kirkland to shrnul: „Náš objev ukazuje na vyšší úroveň společenské organizace, než jakou jsme dosud neolitickým lidem připisovali.“
Jenže co to znamená? Jestli dokázali přemístit obří bloky přes celou Británii, jaké další schopnosti měli? A proč byl právě Oltářní kámen tak důležitý, že kvůli němu podnikli cestu dlouhou stovky kilometrů? Šlo o kultovní materiál, posvátný už v časech, které se nám ztratily? Nebo snad o cosi, co mělo spojit vzdálené komunity do jedné víry, jednoho rituálu, který se odehrával v srdci Stonehenge? Ať už je odpověď jakákoli, vypadá to, že s každým novým objevem je Stonehenge méně vysvětlené, než bývalo. Oltářní kámen, pohřbený pod obry z trilitonu, znovu otevřel temnou kapitolu – a ukázal nám, že pravda o Stonehenge možná leží ještě dál, než si troufáme dohlédnout.