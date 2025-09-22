Čtením obžaloby dnes dopoledne začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr
22. 9. 2025 – 11:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čtením obžaloby začalo dnes u Obvodního soudu pro Prahu 9 hlavní líčení v kauze Dozimetr.
Státní zástupce Adam Borgula v ní viní devět lidí z rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP). Hlavními obžalovanými jsou zlínský podnikatel Michal Redl, podnikatel Pavel Kos a bývalý bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Hrozí jim vysoké tresty vězení.
Podle státního zástupce Adama Borguly Redl společně se svým blízkým přítelem Kosem, Hlubučkem a podnikateli Pavlem Dovhomiljou a Zakaríou Nemrahem založili v roce 2019 organizovanou zločineckou skupinu. Její členové postupně dosadili na vybrané manažerské pozice v DPP lidi, kteří jednali v jejich zájmu a sami se následně stali členy skupiny. Šlo o vedoucí pracovníky, kteří měli vliv na veřejné zakázky.
Nejprve podle Borguly vybral Redl Mateje Augustína, Hlubuček ho pak koncem roku 2019 prosadil v dozorčí radě jako ekonomického náměstka DPP. Následující rok obsadili členové skupiny i místa vedoucího jednotky informačních technologií právního odboru a odboru Technické správy objektů. Dosadili do nich Luďka Šteffela, Dalibora Kučeru a Martina Vejsadu.
Redl činnost skupiny podle státního zástupce řídil - nejprve z bytu v pražské Revoluční ulici, pak v Dlážděné ulici. Rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze z úplatků. Jeho přítel Ivo Pitrman ho vozil a schůzek v konspiračních bytech se účastnil. Taky skupině zajišťoval ochranu, aby je neodhalila policie. Skupina se také různými způsoby snažila zabránit tomu, aby je někdo mohl odposlouchávat.
Mezi veřejné zakázky, které se skupina rozhodla ovlivnit, patřil podle Borguly například projekt u stanice metra Nádraží Holešovice. O zprostředkování pětimilionového úplatku požádala bývalého šéfa pražského dopravního podniku Martina Dvořáka. Muž byl obviněn až letos v září, údajně po Augustinově výpovědi na policii. Vinu odmítá.
Žalobce zmínil také zakázku za 300 milionů na podporu a rozvoj vnitřního dopravního informačního systému, kterou uzavřela s DPP společnost Uniprog Solutions. Členové skupiny žádali za zmanipulování těchto a dalších tendrů milionové úplatky. Redla viní žalobce také z drogových trestných činů.
Dovhomilja a Nemrah uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu a dostali peněžité tresty. Augustin byl původně mezi obžalovanými, státní zástupce však vzal obžalobu zpět. Muž začal spolupracovat s policií.
Redlovi právníci před zahájením vznesli námitku. Podle nich obhajoba nemá k dispozici veškeré důkazy z přípravného líčení, zejména záznamy se sledování. Senát vedený soudcem Jakubem Kriebelem námitku zamítl. Borgula uvedl, že státní zastupitelství vyhodnotilo, které důkazy jsou pro případ relevantní, a ty obhájcům poskytlo. Augustinova výpověď, kterou advokáti také žádali, je podle něj neveřejná, protože jeho věc se po stažení obžaloby vrátila zpět do přípravného řízení.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.