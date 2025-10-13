Štěstí je na světě! Tenistka Plíšková porodila syna, dala mu krásné jméno
13. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná tenistka přivítala nového člena rodiny.
To to letí! Zdá se to jako včera, co úspěšná česká tenistka Kristýna Plíšková oznamovala radostnou novinu, že se rodina, kterou tvoří s bývalým fotbalistou Dávidem Hanckem a jejich prvním synem Ademem, rozroste o nového člena.
A člověk se ani nestihne rozkoukat a už tu máme dobré zprávy o porodu: Kristýna přivedla na svět syna. Jmenuje se Dominik.
Novorozeným uzlíčkem štěstí se tenistka rovnou pochlubila na Instagramu, kde se jí obratem dostalo hotového zástupu blahopřejících fanoušků i známých osobností.
Kristýnu teď čeká role dvojnásobné maminky, která s sebou samozřejmě krom radosti přinese i spoustu starostí a námahy. Tenistka nicméně vypadá připravená na všechno.
Sportovní kariéru přerušila už před čtyřmi lety, když čekala prvního syna. Zda se někdy naplno vrátí na kurty, či raději zůstane v pohodě a klidu rodinného kruhu, teprve uvidíme.
