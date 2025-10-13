Nečekané usmíření! Šéfkuchař Kašpárek pozval Ornellu na večeři, ta už na něj pěje ódy
Místo hašteření přišlo chování na úrovni. A pak že to nejde.
Není to tak dlouho, co si známá influencerka Ornella Koktová vyrazila na večeři do restaurace 420, kterou vlastní renomovaný šéfkuchař Radek Kašpárek.
Ornelle zrovna dvakrát nechutnalo, což se samozřejmě nerozpakovala dát okamžitě veřejně najevo. A nebála se ani pěkně ostrých vyjádření, když v jídle našla "pachuť hnusu", mluvila o zvratkách a podobně.
„Dezert, hruškový koláč s karamelem, -100 bodů. Za skoro 300 korun jsme ho dokonce nechali. Měl pachuť, opět jako blitky. Takže velké zklamání a už nikdy více,“ psala mimo jiné.
Nikdy více nicméně trvalo asi tak týden, protože Kašpárek místo toho, aby nechal drobné hašteření přerůst v táhlý, únavný a ubíjející spor, ukázal charakter a Ornellu pozval do své druhé restaurace, tedy michelinskou hvězdou ozdobeného podniku Field.
Nutno pochválit, že ani Ornella netrucovala, pozvání přijala a vypadá to, že tentokrát bylo všechno v nejlepším pořádku.
„Na včerejší večeři jsem přijala pozvání na desetichodové degustační menu od Radka Kašpárka do jeho michelinské restaurace Field. Po tom, co se mezi námi stalo, jsme si zavolali a prostě si řekli, že jsme oba horké hlavy a že občas jsou dny, kdy je to na houby, a nemá cenu dál kolem toho dělat drama,“ svěřila se influencerka na Instagramu.
„Jeho pozvání byl opravdu vstřícný krok a vlastně napůl vznikl i z toho důvodu, že jsem v době covidu Radkovi pomáhala sdílet mezi lidi jeho charitativní sbírku. Tehdy jsme plánovali večeři, ale co vám budu. Covid, porody, čas a práce,“ vyprávěla.
Pro jídlo měla už jen oslavné ódy: „Celé menu byl jeden velký zážitek překvapivých chutí, zajímavých kombinací a hlavně harmonie. Moc ti Radku děkuju, i za zajímavou konverzaci a společnost. Sice tvrdíš, že tě žádná múza ještě nepolíbila, ale opak je pravdou,“ libovala si.
Tak to vidíte. Nebyl by svět krásnější, kdyby se podobným způsobem zvládli domluvit všichni?