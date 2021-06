Maďarští poslanci schválili zákon proti homosexuálům. Podle aktivistů jde o další diskriminaci LGBTQ

Maďarští poslanci schválili návrh zákona zakazující šířit mezi mladými lidmi jakékoliv materiály, které zobrazují homosexualitu a změnu pohlaví. Jenže tato norma znemožňuje mimo jiné osvětu ve školách, týkající se sexuálních menšin. Aktivisté a lidskoprávní skupiny ji vnímají jako diskriminační vůči LGBTQ komunitě.

Poslanci schválili zákon v poměru 157 ku jednomu hlasu. Návrh je široce podporován členy vládnoucí konzervativní strany Fidesz premiéra Viktora Orbána. Právě tato strana právní normu navrhla a má v parlamentu většinu. Pro schválení se vyslovili také poslanci z pravicové strany Jobbik. Všechny ostatní opoziční strany podle agentury AP hlasování bojkotovaly.

Eurokomisařka pro rovné příležitosti Helena Dalliová Maďarsku vzkázala, že kvůli novému zákonu může přijít o peníze z evropských zdrojů. Řekla, že stejně jako Brusel loni odmítl finančně podpořit několik polských měst, která se označila za „zónu bez ideologie LGBT“, je nyní připraven podniknout podobné kroky vůči Maďarsku. „Dáváme jasně najevo, že když někdo nedodržuje hodnoty demokracie a rovnosti platné v Evropské unie, pak nemá nárok čerpat peníze z našeho projektu,“ uvedla Dalliová.

Podněcování diskriminace i nenávisti

Odhlasovaná právní norma je novelou zákona, který postihuje pedofilii. Obsahuje i dodatky zakazující zobrazení jakékoliv jiné sexuální orientace než heterosexuální a změny pohlaví, a to ve školních vzdělávacích programech či ve filmech a reklamách cílených na mladistvé do 18 let. Společnosti a organizace budou mít také zakázané produkovat reklamy zobrazující či podporující LGBTQ menšinu, pokud cílí na publikum mladší 18 let.

Zákon ostře kritizují aktivisté v Maďarsku i v zahraničí. Přirovnávají ho k ruské právní normě, která v roce 2013 zakázala „propagaci homosexuality“. V pondělí proti němu protestovaly před budovou parlamentu tisíce lidí.

Komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovičová v úterý maďarské zákonodárce vyzvala, aby s návrhem nesouhlasili. „Navrhované legislativní změny jsou v rozporu s mezinárodními a evropskými normami v oblasti lidských práv. Tvrdit, že jsou zaváděny na ochranu dětí, je zavádějící a falešné,“ uvedla v pondělí v prohlášení. Dodala, že nová legislativa jen posiluje předsudky vůči LGBTQ komunitě.

Lidskoprávní organizace Háttér se domnívá, že zákon výrazně omezí svobodu projevu a práva dětí, ohrozí mentální zdraví mladých lidí patřících k sexuálním menšinám a znemožní jim přístup k informacím a k podpoře.

András Léderer z maďarského Helsinki Committee Europe uvedl: „Toto je plošné schvalování toho, že se bude s LGBTQ lidmi zacházet s diskriminací a nenávistí. Myšlenka, že být gayem představuje riziko samo o sobě pro lidi mladší 18 let, je brutální koncept ... Bude to mít tragické účinky na duševní wellbeing mladých LGBT lidí.“

Další omezení práv sexuálních menšin

Loni v prosinci maďarský parlament schválil dodatky k ústavě omezující práva sexuálních menšin. Týkají se zákazu adopcí dětí páry stejného pohlaví a stanovení toho, že pohlaví dětí je určeno při porodu a později nemůže být měněno. Už dříve kabinet zakázal změny údajů o pohlaví v osobních dokladech.

Příslušníci sexuálních menšin v Maďarsku se obávají, že by se před volbami v roce 2022 mohli stát terčem politických útoků. Poukazují na situaci v Polsku, kde se odpor vůči takzvané „ideologii LGBT“ stal jedním z klíčových témat vládnoucích národních konzervativců před loňskými prezidentskými volbami.

„Maďarský parlament dnes bude hlasovat o okopírovaném ruském propagandistickém zákoně proti LGBTQ. Tento zákon si jasně klade za cíl zcela umlčet LGBTQ komunitu, ohrozit LGBTQ děti a prohlašuje LGBTQ občany za občany druhé kategorie,“ napsal před hlasováním dnes na svůj twitter Rémy Bonny z mezinárodní organizace podporující LGBTQ menšinu v Evropské unii. Zkritizoval, že Evropská komise k tématu mlčí.

V pondělí proti zákonu protestovaly tisíce lidí, a to přímo před maďarským parlamentem v Budapešti. Maďarská pobočka Amnesty International zákon vnímá jako zákon proti dětem, proti rodně a lidskosti.